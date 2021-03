Americana recebe mais 7,7 mil doses da vacina CoronaVac

Novas doses foram entregues à Prefeitura de Americana no início da tarde desta terça-feira - Foto: Divulgação - Prefeitura de Americana

Americana recebeu, nesta terça-feira (23), mais 7.750 doses da vacina CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantã para combate ao coronavírus (Covid-19).

O anúncio foi feito pela prefeitura nas redes sociais, em nota. Na oportunidade, o Executivo também informou que a vacinação do próximo grupo, formado por idosos de 69 a 71 anos, deve começar na próxima quinta, dois dias antes do previsto no calendário estadual.

Das novas doses recebidas pela cidade, a Secretaria Municipal de Saúde vai destinar 2.590 para a aplicação da segunda dose em idosos de 77 anos ou mais, 3.290 para a primeira dose de idosos entre 70 e 71 anos e 1.870 para a primeira dose de pessoas com 69 anos.

Esse quantitativo, de acordo com a administração municipal, deve contemplar todo o público dessas faixas etárias residente no município.

Ainda segundo a prefeitura, a Secretaria de Saúde está finalizando a logística da vacinação do novo grupo. “Em breve serão divulgados locais e horários”, escreveu.