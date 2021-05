Americana chega à marca de 500 mortes causadas pelo coronavírus

A Vigilância Epidemiológica de Americana contabilizou mais quatro mortes pelo novo coronavírus (Covid-19) nesta terça-feira (4), chegando à triste marca de 500 vidas perdidas pela doença. Veja abaixo os detalhes dos pacientes:

Um homem (43), morador do bairro Jardim Colina, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 30 de abril;

Uma mulher (84), moradora do bairro Jardim dos Lírios, sem informações de doenças preexistentes, que estava internada no Hospital Municipal e faleceu no dia 30 de abril;

Um homem (67), morador do bairro Jardim América, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 1° de maio;

Um homem (35), morador do bairro Jardim Recanto, portador de Asma, que estava internado em hospital particular e faleceu no dia 4 de maio.

A cidade é a segunda da RPT (Região do Polo Têxtil) que chega a 500 vítimas da pandemia. Além de Americana, apenas Sumaré ultrapassou essa marca. Atualmente, o município registra 693 óbitos.

Americana informou mais 109 confirmados. Dessa forma, a cidade contabiliza 16.341 casos positivos, dos quais 15.452 estão recuperados, 21 estão internados e 386 estão em casa, além dos 500 óbitos. Outros 106 suspeitos aguardam resultado de exames.

A taxa de ocupação de leitos com respiradores na cidade está em 79%. Do total de 73 vagas na rede pública e privada, 58 estão ocupadas.

Os hospitais São Lucas e São Francisco estão com 100% de ocupação, com 14 e 13 pacientes internados em leitos com respiradores, respectivamente.

No Hospital Unimed, a taxa de ocupação está em 75%. Do total de 20 leitos com respiradores, 15 atendem pacientes.

No Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, há 16 pacientes na UTI e 10 leitos vagos, uma ocupação de 61%.