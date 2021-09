Americana aplica 1.866 doses contra a Covid-19 nesta terça-feira

Total de doses aplicadas no município é de 329.626; quase 70% da população já completou o ciclo vacinal

Americana já tem mais de 90% dos moradores com ao menos uma dose – Foto: Divulgação/Prefeitura de Americana

A Prefeitura de Americana aplicou nesta terça-feira (28), 1.866 doses de vacinas contra o novo coronavírus (Covid-19). A maioria das vacinas aplicadas foram da segunda dose.

Nesta terça, foram vacinadas em Americana 152 pessoas com a primeira dose, 1.629 com a segunda dose e 85 com a terceira dose.

Receberam a primeira dose, seis adolescentes com idade entre 12 e 17 anos, seis idosos, três gestantes e 137 pessoas da população em geral.

A segunda dose foi aplicada em 49 pessoas portadoras de comorbidade, 12 idosos, dois profissionais da Educação, 15 gestantes, um profissional de saúde, seis pessoas portadoras de deficiência permanente e 1.544 pessoas da população em geral.

A terceira dose foi aplicada em 64 idosos com 70 anos ou mais e 11 imunossuprimidos e dez idosos de ILPI (Instituição de Longa Permanência de Idosos).

Só podem receber a dose de reforço idosos que tomaram a segunda dose há pelo menos seis meses e imunossuprimidos que completaram a vacinação há 28 dias.

O total de doses aplicadas no município é de 329.626, sendo 187.982 da primeira dose, 133.690 da segunda, 6.067 de dose única e 1.887 da terceira dose.

Americana tem 91.05 % da população maior de 12 anos (os que podem ser vacinados) com ao menos uma dose; e 67,69% que já terminaram a vacinação (tomaram as duas doses ou dose única).

Nesta quarta-feira (29) a vacinação segue com aplicações da primeira, segunda e terceira dose. O agendamento pode ser feito pelo site da Secretaria de Saúde de Americana (clique aqui).