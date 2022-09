Americana anuncia instalação de fábrica de defensivos agrícolas com geração de 40 empregos

Biotrop é uma empresa brasileira com foco em pesquisa e desenvolvimento de soluções; companhia atua em parceria com a Toyobo

A instalação de uma fábrica da Biotrop em Americana foi anunciada pelo prefeito Chico Sardelli (PV). A empresa atua no ramo de defensivos agrícolas biológicos. A expectativa é que a unidade de produção entre em funcionamento em junho de 2023 e gere cerca de 40 empregos.

A Biotrop é uma empresa brasileira com foco em pesquisa e desenvolvimento de soluções. A companhia atua em parceria com a Toyobo no mesmo ramo. Com seis anos de atividade, a empresa se prepara para instalar parte de sua produção em Americana, com investimento de R$ 11 milhões em maquinário e a previsão de faturamento anual na casa dos R$ 50 milhões.

Representantes da empresa foram recebidos no gabinete do prefeito Chico Sardelli – Foto: Leon Botão / Prefeitura de Americana

Nesta quinta, Chico e o vice-prefeito, Odir Demarchi (PL), receberam o diretor de operações da Biotrop, Márcio Engler, além do proprietário do salão onde a empresa se instalará, Wiliam Saura, e o consultor imobiliário Anderson Cardoso. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros, também participou do encontro.

O prefeito, vice e secretário comemoraram a chegada de mais uma empresa a Americana. “Pouco a pouco vamos nos tornando o destino de grandes empresas como a Briotrop, que vê em Americana o potencial para desenvolver bem seus negócios. E o nosso papel na prefeitura é apoiar a vinda dessas empresas e fortalecer aquelas que aqui estão. Isso gera bons frutos para a cidade como um todo”, afirmou Chico.

“Essa previsão de faturamento é muito relevante, porque resulta em arrecadação de impostos para nossa cidade, permitindo investimentos em áreas importantes como a saúde e a educação, por exemplo”, disse Odir.

“Seguimos trabalhando para fortalecer cada vez mais a economia de Americana. Mais uma grande empresa chegando, trazendo modernidade, tecnologia e inovação para nossa cidade, gerando renda, empregos, e arrecadação que depois será convertida em mais entregas para a população”, afirmou Rafael de Barros.