Americana antecipa para esta quinta a vacinação de idosos de 68 anos contra a Covid-19

Imunização contra a Covid-19 será realizada no drive-thru do portal da cidade e, mediante agendamento, também nas unidades de saúde

Americana adiantou para esta quinta-feira (1º) o início da vacinação contra o coronavírus (Covid-19) para idosos de 68 anos, um dia antes do previsto no calendário estadual. A informação foi divulgada pelo prefeito Chico Sardelli (PV) nesta quarta, em live nas redes sociais.

A aplicação da primeira dose para esse grupo será realizada no ponto de drive-thru localizado no portal da cidade, no final da Avenida Antônio Pinto Duarte, das 8 às 16 horas. O cidadão também pode agendar um horário nas unidades de saúde espalhadas pelo município, por meio do site da Secretaria de Saúde.

A imunização dessas pessoas será possível graças ao recebimento, nesta quarta, de um novo lote da Coronavac, com um total de 4.090 doses.

“Acho importante não perdermos tempo. É importante irmos imunizando as pessoas para que a gente possa ter um bom controle na questão do Covid, esse vírus que está atrapalhando, ceifando muitas vidas”, afirmou o chefe de Executivo.

Inicialmente, essa faixa etária começaria a ser vacinada no Estado em 5 de abril, mas o governador João Doria (PSDB) anunciou, nesta quarta, a antecipação para esta sexta. No entanto, Americana iniciará sua programação ainda antes, nesta quinta.



A única cidade da RPT (Região do Polo Têxtil) que já está vacinando pessoas de 68 anos é Hortolândia, com início na última segunda.