Americana abre nesta segunda agendamento da vacina contra Covid para pessoas com 42 anos

Município se adiantou ao calendário do Estado, que previa início de vacinação para 42 anos na quarta-feira

Vacinação no último sábado, 26, em Americana - Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

A Prefeitura de Americana vai abrir nesta segunda-feira (28) o agendamento para pessoas com 42 anos se vacinarem contra a Covid-19. A informação foi divulgada hoje, pela manhã, na página do governo no Facebook. O agendamento, que é feito por este site, abre a partir das 14h.

A nova faixa etária começará a ser vacinada nesta terça (29), um dia antes do previsto pelo calendário do governo estadual. O cronograma do Estado indica a vacinação de 40 a 42 anos a partir de quarta (30).

Até o final de semana, Americana havia aplicado 132.320 doses de vacinas contra a Covid-19, o equivalente a 52,9% da população. Destas, 99.055 são primeiras doses e 33.265, segundas. No sábado (26), foram aplicadas 2.451 primeiras doses.

Mais vacinas

Americana e Santa Bárbara d’Oeste informaram nesta segunda-feira que receberam os primeiros lotes da vacina da Janssen contra a Covid-19. O imunizante produzido pela farmacêutica Jonhson & Jonhson tem dose única e chegou ao Brasil na última semana.

Em Americana, a prefeitura disse ter recebido 1.950 doses, que serão usadas para imunizar pessoas a partir de 42 anos, sem comorbidades.

Já em Santa Bárbara, foram recebidas 1.630 doses da Janssen. Segundo a administração barbarense, as doses serão usadas para dar sequência à vacinação de pessoas com 43 a 49 anos sem comorbidades.

A Janssen é a quarta vacina utilizada pelo País na campanha de imunização contra o coronavírus, junto de Pfizer, AstraZeneca/Oxford e CoronaVac/Butantan.

A vacina, proveniente dos Estados Unidos, tinha validade até este domingo (27), mas estudos prorrogaram a validade do imunizante para até 8 de agosto.