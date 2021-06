Americana vacina 2.451 pessoas no sábado

Vacinação ocorreu no campus Maria Auxiliadora, da Unisal, na FAM e na Unimed

Neste sábado (26) Americana aplicou mais 2.451 primeiras doses da vacina contra o novo coronavírus (Covid-19). A quantidade beira o alcance da expectativa traçada pelo município na sexta-feira (25), de imunizar 2.500 pessoas.

O imunizante utilizado faz parte do lote de 3.468 doses da Pfizer, recebido na última sexta. A vacinação ocorreu no campus Maria Auxiliadora, da Unisal, na FAM e na Unimed.

Ao todo, foram contempladas 2.429 pessoas com idade entre 43 e 49 anos, e, com a “xepa da vacina”, 20 pessoas com idade entre 40 e 42 anos e dois profissionais de saúde. Não houve aplicação de segundas doses.

Conforme noticiado pelo prefeito Chico Sardelli em suas redes socais, Americana já imunizado, ainda na sexta-feira, mais da metade da população. Com as doses deste sábado, o município chega a 132.320 aplicações, sendo 99.055 da primeira dose e 33.265 da segunda.

A vacinação segue amanhã (28) por agendamento pelo site oficial, segundo a Prefeitura de Americana.

Podem receber a primeira dose:

Portadores de comorbidade,

Pessoas com deficiência permanente,

Pessoas com Síndrome de Down e transplantados em uso de imunossupressor,

Todos com 18 anos ou mais;

Pessoas com 43 anos ou mais;

Profissionais da Educação com 45 anos ou mais e com idade entre 18 e 44 anos,

Gestantes e puérperas com 18 anos ou mais.

Receberão a segunda dose: