Alvo de furto, igreja no Parque das Nações registra prejuízo de R$ 6 mil

A Paróquia Nossa Senhora Perpétua do Socorro, no Parque das Nações, em Americana, teve fios elétricos, cabos de para-raios e torneiras furtados no último sábado. O crime ocorreu no início da tarde, quando o local estava fechado e não havia ninguém lá.

O prejuízo causado em função dos objetos levados, bem como dos serviços para reparar os danos provocados, pode chegar a R$ 6 mil, segundo apuração do LIBERAL.

De acordo com uma fonte ouvida pela reportagem, que preferiu manter o anonimato, o crime foi cometido por um homem, que agiu sozinho. Ele foi identificado por uma equipe de segurança remota da paróquia, que, ao perceber uma movimentação incomum, disparou o alarme e acionou a Polícia Militar.

Com o furto dos fios, os funcionários da paróquia não estão conseguindo recuperar as imagens gravadas pelas câmeras de segurança.

A igreja manteve o funcionamento normal das atividades após o ocorrido. No sábado, um casamento foi celebrado, mas o local precisou de ajustes para que a iluminação fosse mantida.

É a terceira vez que a paróquia é alvo de furto em pouco mais de um ano. Em setembro do ano passado, algumas cadeiras foram levadas pelos criminosos. Em 2020, cabos elétricos também foram furtados.