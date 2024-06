Alunos apontam onda de furtos no entorno do Senac, em Americana

Alunos do Senac e moradores de ruas próximas à unidade de Americana, na Vila Santa Catarina, vêm relatando furtos frequentes de veículos nas proximidades. Uma ex-estudante de logística contou ao menos quatro casos na última semana.

Estudantes reclamam de onda de furtos em ruas próximas – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Segundo ela, no último dia 27 os criminosos conseguiram abrir seu carro, que estava estacionado na Rua Padre Manoel da Nóbrega.

“Eles danificaram toda a fiação e levaram a minha carteira. Foi um transtorno grande. Devido à onda de furtos, acabei cancelando minha bolsa de estudos”. “Na mesma semana furtaram o estepe de outro carro e o escapamento do carro de um colega. As ruas são escuras e falta mais patrulhamento”, completa.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Outro estudante, de 22 anos, deixou sua motocicleta na Rua Doze de Outubro, por volta das 19h do último dia 28 e entrou para a aula. Quando retornou, às 22h30, percebeu que o veículo foi levado.

O rapaz conseguiu localizar um estabelecimento que tinha câmera e confirmou que dois homens levaram a moto, que não tinha seguro.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Respostas

Com relação as ações criminosas, o Senac disse que “lamenta os recentes furtos de veículos ocorridos nas imediações da unidade e informa que tem dialogado com os órgãos públicos competentes para melhorar a segurança na região. A instituição reforça ainda que promove, constantemente, o diálogo com alunos e funcionários a fim de informar medidas preventivas para esses episódios.”

Sobre à falta de iluminação, a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos informou que todas as vias públicas de Americana contam com iluminação de LED, que é mais eficaz, garantindo mais luminosidade que a lâmpada convencional.

Quanto ao patrulhamento, a Gama (Guarda Municipal de Americana) destaca que faz e irá intensificar o patrulhamento preventivo, que já é realizado dia e noite na região.

Em caso de emergência, orienta que a população peça atendimento por meio do número 153 e no WhatsApp (19) 3461-8631.

Já a SSP (Secretaria Estadual de Segurança Pública) enfatizou que as polícias civil e militar trabalham em conjunto para combater a criminalidade em Americana.

“As ações integradas possibilitaram a queda de 7,9% e de 16,4% dos roubos e furtos de veículos, respectivamente, em comparação aos quatro primeiros meses de 2023.”

Por sua vez, a Polícia Civil disse que investiga os casos mencionados e prossegue com as diligências para identificar e prender suspeitos. Somado a isso, realiza operações em desmanches e ferros velhos para identificar possíveis receptadores.