Alta de acidentes: Polícia Rodoviária critica imprudência e diz que realiza fiscalizações

Número de mortes no trânsito em Americana no primeiro quadrimestre é o maior desde 2015



A PMR (Polícia Militar Rodoviária) criticou a imprudência dos motoristas e disse fazer fiscalizações nas rodovias Anhanguera (SP-330) e Luiz de Queiroz (SP-304) em Americana.

PMR – Foto: PMR – Divulgação

Nesta quinta-feira (20), o LIBERAL noticiou que o número de mortes no trânsito em Americana no primeiro quadrimestre é o maior desde 2015.



Os dados são do InfosigaSP (Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo), contabilizados há sete anos. De janeiro a abril deste ano, foram 13 acidentes fatais na cidade, dos quais oito nas rodovias.

Questionada, a PMR destaca que desencadeou diversas operações no quadrimestre, citando radares para coibir o abuso de velocidade, reduzir os acidentes e aumentar a segurança.

“A maioria dos acidentes poderiam ser evitados, pois em grande parte são por imprudência, negligência ou imperícia dos condutores ou pedestres, bem como o desrespeito às sinalizações”, argumenta.



No período, foram 1.824 operações, com 3.172 automóveis e 1.500 motocicletas fiscalizadas pela PMR, 5.360 pessoas abordadas e 3.367 motoristas submetidos ao teste de bafômetro, sendo 64 condutores flagrados embriagados e outros 262 que se recusaram a realizar o teste.

“Estão sendo implementadas ações em parceria com as concessionárias das rodovia e poder público, com o foco no acolhimento de pedestres e andarilhos em situação de vulnerabilidade nas rodovias, afim de mitigar os atropelamentos de pedestres”, encerra a PMR.



O DER (Departamento de Estrada de Rodagens), responsável pela SP-304, que ainda não havia comentado os números, informou que fará nova vistoria técnica na rodovia em Americana para avaliar medidas a serem tomadas.

O DER cita que implantou barreiras do tipo New Jersey para evitar a travessia de pedestres fora da passarela, no trecho urbano entre Americana e Santa Bárbara d’Oeste. “Além disso, o DER monitora a estrada e realiza operações conjuntas a fim de diminuir os riscos de acidentes”.