Administradora deixa carreira para viver da própria arte e hoje ensina mulheres a fazerem o mesmo

A artesã e mentora de mulheres Fernanda Castro De Nadai Lorençatto, de 41 anos, moradora de Nova Odessa, comprova a aplicabilidade da frase que diz “devagar se vai ao longe”, afinal, em sua jornada até se tornar uma referência nacional no que diz respeito a ajudar mulheres artesãs a viverem de sua arte, ela teceu um passo de cada vez.

Neta de duas artesãs, Fernanda aprendeu crochê aos 9 anos e aos 10 já fazia suas próprias pulseirinhas para vender na escola.

Administração e Arte. Ainda na adolescência, foi trabalhar com o pai na metalúrgica da família, contudo, nunca deixou de lado sua paixão pelo artesanato e após fazer um curso para pintar guardanapos, passou a dar aulas para as primas e vizinhas.

Formada em administração, em meados dos anos 2000 ela se mudou para São Paulo para concluir um mestrado, iniciou a carreira acadêmica e trabalhou em grandes empresas, contudo, sentia que faltava algo. “Percebi que estava me distanciando do meu lugar. Conquistei o patamar que desejava, tinha status e ganhava bem, mas me sentia vazia. Naquele momento decidi voltar para casa e começar a empreender”, conta.

Virada. Em 2008, Fernanda voltou para Americana, passou a dar aulas no Unisal e começou paralelamente a criar seu plano de negócios, embora a virada de chave só tenha acontecido um tempo depois e impulsionada pelo aborto espontâneo de seu primeiro filho.

“Às vezes o nosso coração pede mudanças, mas a gente tem medo de mudar. Depois que perdi meu bebê, me vi prestes a entrar em depressão e o artesanato me salvou”, lembra.

Atendendo ao convite de uma amiga, ela ingressou em um curso de costura. “Eu não sabia nem colocar agulha na máquina, mas coloquei na minha cabeça que iria aprender a costurar para fazer o enxoval dos meus outros filhos que viriam”, recorda ela, que hoje é mãe de dois.

A partir dali, as pessoas começaram a ver seu trabalho e fazer encomendas. “Fiz um cartão, criei minha marca, saí do antigo emprego e um ano depois passei a me dedicar exclusivamente ao artesanato.”

Compartilhando. Organizada, não demorou para a empreendedora conquistar mercado e, em pouco tempo, já estava vendendo para o Brasil todo. “Comecei com meu blog e acabei crescendo junto com o surgimento do marketing digital.”

Após conquistar seus objetivos, em busca de novos desafios e com o DNA de professora, ela sentiu o desejo de ensinar outras artesãs. Assim, com a ideia de compartilhar os conhecimentos adquiridos ao longo de sua jornada, em 2016 criou o Método Mulher Artesã Empreendedora e fundou a Academia do Artesanato.

“Fui pioneira nesse mercado e, além do Brasil, hoje tenho alunas em outros países.”

O método que já impactou quase 3 mil mulheres atua em duas frentes. “Trabalhamos medos e inseguranças, fazemos essa mulher acreditar nela mesma e ressignificamos algumas crenças”, argumenta.

Precificação de produtos, criação de marketing e gestão de tempo são alguns ensinamentos passados por Fernanda.

Para a mentora, a sensação de ver mulheres transformando suas vidas por meio de suas artes é o que faz o trabalho valer a pena. “Não tem reconhecimento melhor do que você ser um instrumento para elas alcançarem o sucesso.”

Atualmente, Fernanda é uma das idealizadoras do projeto “Todos Podem”, que ajuda pequenos empreendedores a fazerem a gestão de seus negócios, trabalha na promoção de feiras de artesanatos e sonha em levar sua mentoria para outros lugares. “O meu trabalho é o meu servir no mundo. Eu quero ajudar o maior número de pessoas a conquistarem a sua independência financeira, e a remuneração que merecem através do empreendedorismo.”

