Acolhimento na casa de passagem do Centro começa às 16 horas desta terça

Espaço conta com oito quartos, todos com banheiro, e pode receber até 40 pessoas nos dias de frio

O serviço de acolhimento emergencial na Casa de Passagem da Obra de Imaculada, em Americana, começa às 16 horas desta terça-feira (17). O espaço – localizado na Rua Carlos Gomes, 155, Centro – vai oferecer jantar, banho e pernoite para a população em situação de rua.

O local conta com oito quartos, que terão uma média de quatro colchões cada, e uma edícula, que poderá ser utilizada em caso de necessidade. Há um banheiro em cada quarto, além de um social. O abrigo tem capacidade para 40 pessoas.

Casa de Passagem da Obra Imaculada pode receber até 40 pessoas – Foto: Crislaine Fernandes / Prefeitura de Americana

As informações são da secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes. Segundo ela, a casa também vai permitir a entrada de animais de estimação, que poderão ficar todo o tempo com seus donos.

“Vai ser possível dormir junto com eles, se assim eles quiserem. Senão, vai ter um quartinho lá no fundo que vai dar para deixar os animaizinhos”, afirmou.

Uma ação conjunta com a Secretaria de Saúde permitirá, ainda, o encaminhamento de dependentes químicos para o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi ou para o Caps (Centro de Atenção Psicossocial). “Nós já conversamos com a Saúde para fazer esse fluxo se for necessária a internação”, declarou.

Casa de Passagem começa a receber a população em situação de rua na tarde desta terça-feira – Foto: Crislaine Fernandes / Prefeitura de Americana

De acordo com Juliani, a pasta também busca parceria com alguma lavanderia que possa lavar as roupas destas pessoas.

A casa de passagem deverá funcionar até setembro. Trata-se de uma ação realizada pela prefeitura, em conjunto com as instituições Vinde à Luz e Fraternidade Guardiões da Imaculada.

Interessados em ajudar os abrigados podem fazer doações, preferencialmente, no Fundo Social de Solidariedade – Rua das Poncianas, 930B, Jardim Glória – ou no próprio abrigo.

“Como nós estamos montando essa casa de passagem, nós precisamos de ajuda com roupa de cama, lençol, travesseiros, fronha, roupas, roupa íntima nova, meia, roupa masculina, alimentos, produtos de higiene, produtos de limpeza… Todos os materiais e todos os alimentos são bem-vindos”, disse a secretária.

Animais de estimação poderão ficar junto dos donos no local – Foto: Crislaine Fernandes / Prefeitura de Americana

CLIMA

Essas ações visam proteger pessoas em situação de rua contra o frio, que ganhará força a partir desta terça, quando a temperatura mínima deverá ser de 12°C na região, segundo o Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

Para quarta, a previsão é de 6°C. O órgão também prevê umidade relativa “muito baixa” nos próximos dias – entre 20% e 30% na tarde desta terça. Portanto, recomenda o uso de hidratantes, protetores labiais e “soluções fisiológicas adequadas” para olhos e nariz.