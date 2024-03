Americana e Santa Bárbara definem bairros para mutirão da dengue

As prefeituras de Americana e Santa Bárbara d’Oeste anunciaram nesta quinta-feira (14) quais bairros receberão o mutirão contra a dengue neste sábado (16). A iniciativa acontecerá simultaneamente nos 20 municípios que compõem a RMC (Região Metropolitana de Campinas).

Em Americana, agentes do PMCD (Programa Municipal de Controle da Dengue) vão percorrer o Parque Gramado, das 8h às 16h. Dentre as ações previstas estão remoção de criadouros do mosquito Aedes aegypti e a fiscalização de imóveis.

Mutirão acontece neste sábado na região – Foto: Ministério da Saúde / DIvulgação

“Nós já estamos com uma campanha em andamento na cidade, com ações em várias frentes, tanto na área assistencial quanto no controle do mosquito, como também nas ações educativas. Mas esta ação integrada é uma medida que vai reforçar ainda mais o controle da dengue”, avalia o secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Em Santa Bárbara, a ação deste sábado contará com visitas de casa em casa para orientações, remoção de criadouros e nebulização nos imóveis dos bairros Vila Grego, Siqueira Campos e Loteamento Colina Santa Bárbara, das 8h às 14h.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Além da criação do comitê e da realização do mutirão metropolitano, o Conselho de Desenvolvimento da RMC também definiu outras cinco medidas para combater o avanço da dengue.

Entre as ações estão o pedido de engajamento das associações comerciais, imobiliárias, igrejas e sociedade para conscientização de todos os moradores; reforço das ações de saúde nas divisas das cidades; e ainda o uso da telemedicina para acompanhamento dos casos.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

O comitê também pretende solicitar ao Ministério da Saúde a inclusão da região para o envio de vacinas e o apoio do Exército para auxiliar os agentes na busca por focos do mosquito.