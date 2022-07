Campanha vê discurso de Michelle como ponto alto da convenção de Bolsonaro

A campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL) avalia que o discurso da primeira-dama Michelle foi o ponto alto da convenção de lançamento da candidatura à reeleição do chefe do Executivo. O ato político aconteceu neste domingo (24) no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

Até então resistente a se engajar na campanha, Michelle abriu a convenção com um discurso de tom religioso e recados às mulheres, como queria a equipe de marketing de Bolsonaro. Considerada por auxiliares políticos do bolsonarismo como uma ferramenta para tentar reduzir a rejeição do presidente no eleitorado feminino, ela havia silenciado antes aos apelos para participar de propagandas do PL.

“Falam que ele [Bolsonaro] não gosta de mulheres. Ele foi o presidente na história que mais sancionou leis de proteção às mulheres. Setenta leis de proteção às mulheres. Quando ele leva água para o Nordeste, ele está cuidando da mulher”, afirmou a primeira-dama durante a convenção. “Ela mandou muito bem”, avaliou uma fonte da campanha à reportagem.