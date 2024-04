Incêndio atinge depósito de materiais recicláveis em Sumaré

Caso aconteceu na região do Matão, no início da tarde deste sábado; não há registro de feridos

Um depósito de materiais recicláveis na região do Matão, em Sumaré, foi consumido por um incêndio no início da tarde deste sábado (13). Não houve registro de feridos no incidente.

Fumaça chamou atenção de motoristas que passavam por perto – Foto: Divulgação

O Corpo de Bombeiros foi acionado, e três viaturas foram enviadas ao local para conter as chamas e realizar as operações de rescaldo.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De acordo com a corporação, as chamas se propagaram para um terreno próximo à Praça do Evangelho, com uma área afetada estimada em cerca de mil metros quadrados. A fumaça chamou atenção de motoristas que passavam por perto.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

A causa do incêndio ainda não foi divulgada. Até por volta das 14h30, bombeiros continuavam no local para extinguir completamente o fogo e garantir a segurança da área atingida.