Guedes fala em pobreza, endividamento e juros como temas de campanha de Bolsonaro

Após reclamar várias vezes da antecipação do debate eleitoral para este ano, o ministro da Economia, Paulo Guedes, adiantou nesta quarta-feira, 1º de dezembro, os temas que a equipe econômica levará para a campanha em 2022, quando o presidente da República, Jair Bolsonaro, tentará a reeleição.

“Durante a campanha, vamos trabalhar esses temas: como erradicar a pobreza, como reduzir o endividamento e baixar as taxas de juros no Brasil, como transformar o capital público”, afirmou Guedes. “Para quê o BNDES precisa ter uma carteira de ações. Prefiro vender essas ações e transformar em estrada, ferrovias. Vamos fazer investimentos com o capital público”, completou.

O ministro da Economia participou da divulgação do Indicador de Governança das Estatais.

O indicador verifica o cumprimento de diversos dispositivos legais, infralegais e de boas práticas de governança corporativa. No total, 60 estatais foram avaliadas, sendo 45 de controle direto e 15 subsidiárias.