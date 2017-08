Homem morre atropelado na Rodovia Anhanguera

Foto: Google / Reprodução

Um homem morreu atropelado por volta das 18h30 desta sexta-feira (12) na Rodovia Anhanguera, em Americana, no km 124, na pista sentido interior. O atropelamento ocorreu a poucos metros de uma base da PMR (Polícia Militar Rodoviária). Segundo os policiais, o rapaz tentou atravessar a via, quando foi atingido por um Jeep de Campinas. O motorista prestou socorro, mas a vítima morreu no local. O homem não portava documentos e não foi identificado. O cadáver foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal). O caso foi registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária).