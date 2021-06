Revista L: uma celebração ao amor e à gastronomia

Se fossem ingredientes, amor e gastronomia certamente seriam as harmonizações perfeitas, afinal, o que combina mais com um bom romance do que um jantarzinho a dois? Pois, é exatamente esse o tema da Revista L de junho.

Desde a semana passada, o LIBERAL começou a distribuir a Revista L Gastronomia e Dia dos Namorados. Claro, em pouco tempo já é um grande sucesso.

Produzida para ser um verdadeiro guia, a publicação está linda, impecável e imperdível. Basicamente, o conteúdo lista estabelecimentos em Americana e Santa Bárbara d’Oeste, em onze segmentos, com o objetivo de ajudar o leitor em uma rota do sabor, com descrições das especialidades de cada um. Além disso, tem muitas curiosidades, boas histórias e muitas dicas. A Eclética também está presente com personagens que amam compartilhar amor e gastronomia.

Em resumo, mais uma publicação incrível, produzida por uma equipe engajada e dedicada que fez de tudo para entregar o melhor conteúdo para os leitores. Com inúmeros parceiros, o resultado só poderia ser mesmo tão satisfatório. Como é praxe para nós, a distribuição das revistas aos anunciantes foi feita em primeira mão e com muito carinho. Confira!