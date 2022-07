Evento foi realizado no charmoso espaço La Vic Eventos e contou com a presença de cerca de 140 convidados

Andréa Bueno De Nardo é uma pessoa determinada, humilde e muito alto astral. Não foi por acaso que ela escolheu se dedicar à advocacia, contudo, foi com muito esforço que acabou realizando o sonho. “O desejo era tão forte que prestei três vezes vestibular”, recorda ela, que também é formada em administração. Ao lado do companheiro, Marcelo, Andréa construiu uma linda família, cujo fruto é o filho Diego, que está prestes a completar 18 anos. Aos 50 anos, ela tem muito o que comemorar, afinal, foi uma data aguardada com ansiedade e muita gratidão, que com a dedicação do marido acabou saindo melhor do que ela imaginava. “Foi a realização de um sonho! Nunca tive uma festa de aniversário, então, curti muito cada momento”, revela.

O evento foi realizado no charmoso espaço La Vic Eventos e contou com a presença de cerca de 140 pessoas. Belíssima, a decoração preparada por Rosa Maria Perri (Leia-se La Vic) estava fantástica e o buffet do próprio salão foi impecável. Animadíssima, a festa contou com o som da artista Kaline Volpi e os drinks maravilhosos do Number One Bartenders. Segundo a aniversariante, o ponto alto da noite foi o vídeo preparado pelo sobrinho Giovani, quando ela pôde rever sua história de vida sendo retratada em alguns minutos. “Revi amigos e familiares que já não estão mais neste plano, mas que sinto sempre presentes”, confidenciou.

Eclética teve o prazer de conferir de perto. Acompanhe!