O tão esperado “O Boteco”, organizado pela Comissão de Eventos da OAB/Americana 48ª Subseção, em parceria com a Comissão de Defesa do Direito dos Animais, foi um sucesso, afinal, também é uma ótima oportunidade para a confraternização da classe. O evento, realizado na Casa da Advocacia e Cidadania, reuniu cerca de 100 pessoas no salão de festas do local.

Como atrativos da noite, os presentes puderam aproveitar o delicioso cardápio de comida de boteco, assinado pelo Buffet 100% Caipira, além de chopp artesanal gelado e música ao vivo, com a dupla sertaneja Ander & Emerson. Dessa vez, além de promover o entretenimento, o evento também teve uma intenção solidária, pois a organização contou com a arrecadação, através de doação de um dos apoiadores do evento (Myour Pet), de uma tonelada de ração, destinadas a cães e gatos em situação de vulnerabilidade.

A Eclética teve o prazer de participar. Confira!

Próximo Evento

Para quem gosta das festas promovidas pelo pessoal da OAB de Americana já pode deixar reservado na agenda o dia 28 de maio, quando está programado para acontecer a “2ª FeijOAB”. A ação, assim como “O Boteco” será beneficente e nesse caso arrecadará alimentos. Bom de ir!