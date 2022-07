3ª edição do evento será realizada no dia 20 de agosto no estacionamento da FAM com direito a praça de alimentação, food trucks e feira do vinil

No Dia do Rock, celebrado hoje, fizemos questão de escolher as fotos do lançamento da 3ª edição do Rock Day Americana para ilustrar a Eclética, afinal, nada mais rock’n’roll do que um evento totalmente dedicado ao gênero.

O lançamento aconteceu no Bluesteco, no final do mês passado, e contou com a presença de parceiros, autoridades e imprensa. Organizado por Thiago Barreto, da Bokme Produções, e diferente dos anos anteriores, quando ocorreu no Dia do Rock, esse ano o Rock Day acontecerá em 20 de agosto.

Outra novidade é que dessa vez o espaço escolhido para palco do maior evento de rock da cidade é o estacionamento da FAM (Faculdade de Americana), patrocinadora oficial da festa. Já o apoio do Grupo Liberal não chega a ser algo novo, mas vem ainda mais forte com a participação da rádio FM Gold. As vendas dos ingressos tiveram início terça-feira (12), com o valor promocional de R$ 30. Vale a pena aproveitar, lembrando que estão disponíveis no Bluesteco, na FAM ou no site fastingressos.com.br.

O Rock Day 2022

Integrado recentemente ao calendário municipal de eventos, essa terceira edição contará, entre outras coisas, com praça de alimentação, uma diversidade de food trucks, feira do vinil e patrocínio da Budweiser. Mais informações em @rockdayamericana.

As bandas