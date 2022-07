Festival de Inverno do Tivoli e Rádio Gold

Confira as fotos de quem passou pela primeira semana do Festival que teve apresentações de Ana Vilela e Tuia

O mês de julho começou muito bem no Tivoli Shopping com o Festival de Inverno organizado em parceria com a Rádio Gold. A primeira semana teve como atrações Ana Vilela e o cantor Tuia e a repercussão foi muito positiva. O palco montado na praça central do empreendimento ainda será cenário para shows de quinta a sexta-feira até a última semana do mês.

Nesta quinta-feira (14) está programado para acontecer a apresentação da cantora Tiê e na sexta-feira (15) o de Gestalt. Confira algumas fotos feitas pelo fotógrafo Marcelo Rocha durante essa primeira semana e não deixe de acompanhar nossa página impressa de sexta-feira, quando publicaremos um social com o resumo de quem marcou presença nesses primeiros dias de festival.