Feijoada no Píer 53

O Píer 53 Bar e Gastronomia tem só um ano e nove meses, contudo, já faz história em Americana. Localizado na Praia dos Namorados, o espaço é ponto de encontro e movimenta o bairro, além de ser uma ótima opção de gastronomia, lazer e entretenimento.

Na atualidade, Píer 53 é um dos pontos que mais atrai pessoas para a Praia dos Namorados – Foto: Divulgação

A ideia de fazer um bar na Praia veio de dois casais de amigos, Rosemery e Edson Costola e Alessandra Gaspar e Loadir Seleghini, que antigamente, assim como boa parte da juventude americanense da década de 80, 90, eram frequentadores assíduos do local. Além disso, Loadir tinha uma ligação afetiva com o local, já que cresceu nas redondezas, pois, os avós eram caseiros do Náutico Clube ,atual Motoclube.

Ancho da Casa – Foto: Divulgação

Por outro lado, o pai de João Carlos já foi proprietário de um bar tradicional da cidade e foi um dos maiores incentivadores do quarteto. Somado a tudo, Joana, mãe de Rose, deu o tempero da cozinha. “Com todo esse sentimento envolvido e sem experiência alguma, colocamos nossa criatividade e o que mais gostamos, uma boa cerveja gelada, churrasco e música de qualidade no projeto. Com isso, o Píer 53 Bar e Gastronomia nasceu”, comenta uma das sócias.

Taco de Provolone recheado de Camarão – Foto: Divulgação

Basicamente, a proposta do Píer é oferecer aos clientes um ambiente familiar, com acesso à natureza, simplicidade e capricho, assim como um atendimento acolhedor. Nos primeiros seis meses, o empreendimento só oferecia porções, contudo, a necessidade de incluir pratos veio e o talento de Loa, que sempre organizou encontros gastronômicos em sua casa, se fez muito útil.

Atualmente, os pratos de maior sucesso são o “Ancho da Casa” e o “Pintado na Brasa”, ambos criações dele. Destaque também para o “Taco de Provolone recheado de Camarão”, uma delícia imperdível.

O famoso pintado na brasa – Foto: Divulgação

Agora, o Píer se prepara para realizar a sua 1ª feijoada, que acontecerá dia 25 de junho e terá como atração o famoso “Samba da Aninha”. Além dela, o cantor Henrique também promete agitar a festa com seu sertanejo.

“Em um mês com muitas programações juninas, resolvemos modificar e trazer um samba tradicional para a região, que conta com muitas surpresas”, explicam. Segundo eles, a feijoada será feita pelo chefe Anderson Borin, mais conhecido como “BO”, e será servida à vontade.

Interessados podem adquirir o convite no valor R$ 160, lembrando que o ingresso dá direito a uma camiseta personalizada, que pode ser customizada.