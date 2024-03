Com entrada gratuita, o evento trouxe o melhor da gastronomia e cultura oriental, com mais de 50 expositores

O Complexo Usina Santa Bárbara recebeu no final de fevereiro a 16ª edição da Mostra Japão. Com entrada gratuita, o evento trouxe o melhor da gastronomia e cultura oriental, com mais de 50 expositores.

Eclética, a feira ofereceu ao público grande variedade de pratos da gastronomia japonesa, com restaurantes da Liberdade (o bairro mais japonês do Brasil), além de Concurso Cosplay com premiação, shows, espetáculos de Taiko e Shishimai (a dança do leão), apresentações da Broadway em versão japonesa, danças e entre outros.

Cerca de 50 mil pessoas passaram pelo complexo ao longo dos três dias. O mais bacana é que o evento arrecadou alimentos, que posteriormente foram doados ao Fundo Social de Solidariedade. Neste final de semana a feira está acontecendo em Osasco, São Paulo. Confira um pouco de como foi a edição barbarense.