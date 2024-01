Eclética: Os 90 anos de dona Daniza

Nascida em 1933, na emblemática Rua Carioba, a americanense Daniza Bertini Fioretti, é filha dos saudosos Zelinda Zanetini Bertini e Jerônimo Bertini. Filha mais velha entre sete irmãos, ainda menina se mudou com a família para a Rua 12 de novembro, Centro de Americana, próximo à Matriz Velha de Santo Antônio.

Alguns anos depois, mudaram novamente, dessa vez para o famoso casarão da família Bertini, na Avenida Paschoal Ardito, uma construção conhecida da arquitetura urbana americanense, que inclusive existe até hoje. Já mocinha, Daniza aprendeu corte e costura com dona Maria Abdo, habilidade que usou para fazer as roupas para todos os irmãos e também para as senhoras das famílias Cia, Boer e outras. Uma de suas produções foi o vestido de noiva de sua irmã querida, Maria Antonieta, a “Neza”.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Como toda a mocidade de sua época, costumava fazer o footing na Avenida Antônio Lobo, de onde seguiam para a Praça Comendador Müller. Foi nesse período que ela conheceu o jovem Antônio Fioretti, um rapaz bem-apanhado e trabalhador, que era proprietário de uma pequena tecelagem. Casaram-se em 7 de setembro de 1958 e tiveram dois filhos, João e Leila, que lhes deram quatro netos e três bisnetos.

De personalidade simples e muito otimista, para dona Daniza tudo tem solução! Muito querida, ela festejou 90 anos em dezembro passado e, para celebrar o marco, ganhou uma linda festa organizada pela filha, Leila, com ajuda da nora, Beatriz, e dos quatro netos.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Segundo a família, “a data foi aguardada com bastante expectativa, pois reuniu muitos familiares e pessoas queridas, que sempre fizeram parte de sua vida”. O evento teve assessoria da profissional Kelen Lago e aconteceu no Clube do Bosque. Confira!