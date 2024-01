Eclética: nos embalos da Ka

A professora Karina Aparecida Godoy Baggio é uma pessoa alegre, pró-ativa, que ama viajar, passear e pedalar. Sempre de bem com a vida, claro que completar 40 anos de vida foi um momento especial para ela.

Assim, preparou uma balada neon, realizada no Viva Imperial, no dia 9 de dezembro, para 65 convidados.

O evento foi muito alto astral, com destaque para a abertura da pista com todas as mulheres dançando e, após esse primeiro momento, com a participação especial do professor Xavier, da Fit Dance.

Ao som do DJ Rosinaldo e com os drinks refrescantes do Lótus Bartender, somados aos acessórios neons e às tatuagens temporárias, o evento foi uma verdadeira balada.

Gentilmente, Ka compartilhou as fotos com a coluna e hoje publicamos alguns momentos para recordar essa noite. Confira!