Eclética: Inauguração Espaço TEA da Apae de Americana

Apresentação oficial do espaço contou com a presença de cerca de 150 pessoas, entre convidados e autoridades

A Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Americana inaugurou recentemente o “Espaço TEA”. A apresentação oficial contou com a presença de cerca de 150 pessoas, entre convidados e autoridades.

Com a implantação do local, a proposta da Apae é descentralizar os serviços prestados, com os atendimentos ABA nas especialidades de fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicologia para pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista). A ideia é fornecer autonomia e independência aos usuários, por meio do formato do atendimento em modalidade que simule as atividades de vida diária, trazendo uma realidade do cotidiano desses usuários.

Dedicado ao atendimento de pessoas acima de 16 anos com Transtorno do Espectro Autista e com capacidade de atender até 150 alunos, o espaço oferece um ambiente especializado e amparado por recursos específicos para melhor acolher e gerenciar a evolução terapêutica dos usuários.

No novo espaço, o foco é o desenvolvimento global das habilidades consideradas importantes para o cotidiano e vivência do indivíduo, bem como para a sua relação interpessoal e acadêmica, pensando no sujeito único com suas habilidades e individualidade. Entre as atividades, eles participam de uma oficina de culinária, fazem “compras” em um mini supermercado e diversos tipos de workshops. Confira um pouco de como foi a inauguração nas fotos de Marcelo Rocha.

