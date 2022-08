A edição 2022 do Anuário Sabores do Grupo Liberal está literalmente uma delícia! Único, o conteúdo lançado recentemente traz um verdadeiro guia gastronômico, com diversas matérias interessantes sobre o tema, dicas e muito mais.

Como já é tradição, nossos executivos de contas fizeram questão de levar aos parceiros um exemplar da edição, que ficou linda e com aquele gostinho de quero mais. E já que o assunto é anuário, vale dizer que já estamos nos últimos dias para fechar o Anuário Noiva, previsto para ser lançado em setembro.

Portanto, se você é ou conhece alguém do segmento de festa, procure nosso departamento comercial, afinal, não dá para ficar de fora do maior e melhor conteúdo publicado sobre o assunto em nossa região. Dito isso, vamos para as fotos gentilmente feitas pelos anunciantes e enviadas para publicarmos na Eclética de hoje. Nossa gratidão pela confiança, pessoal.