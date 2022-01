Qual é o segredo da saúde e do bem-estar? A fórmula é simples e todo mundo já está cansado de saber! A prática de uma atividade física rotineira, além de trazer inúmeros benefícios para a saúde, como o bom funcionamento do coração, a melhora da circulação sanguínea, aumento da imunidade e até equilíbrio dos hormônios, ainda garante bem-estar, porque eleva a qualidade do sono e de quebra ajuda a melhorar a autoestima.

Para complementar, uma alimentação saudável e balanceada, baseada em frutas, verduras, legumes e alimentos com alto valor nutritivo, torna essa equação sem chances de erros.

Por essa razão, a manutenção de uma rotina baseada nessa dupla de sucesso deveria ser prioridade de todos, independentemente da idade, afinal, nunca é tarde para começar! Além disso, um passo rumo a uma vida mais saudável é melhor que nenhum.

A boa notícia é que parece que as pessoas estão mais conscientes disto, do que nunca. Não é à toa que a cada dia os alimentos saudáveis ganham mais espaço nas prateleiras de supermercados, lojas especializadas e cardápios de bares e restaurantes.

A mesma tendência de aumento no número de pessoas que fazem algum tipo de atividade física também pode ser notada na quantidade de academias, estabelecimentos esportivos e de esportes ao ar livre, que fazem sucesso atualmente.

Nessa edição especial da Eclética produzida para a Revista L Saúde e Bem-Estar, escolhemos convidar alguns leitores a mostrarem o que eles fazem para manter a saúde em dia. Está inspirador, confira!