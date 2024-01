Capital Inicial em uma noite surreal no Expo América; veja fotos

No final do ano passado, o Expo América, um dos locais de eventos mais icônicos de nossa região, apresentou ao público sua nova cara. Melhor do que nunca, o espaço recomeçou sua história com grandes shows abertos ao público com a magnífica turnê “4.0”, que comemora as quatro décadas do Capital Inicial, uma das maiores bandas de rock nacional.

Retomando a parceria que a casa sempre teve com o Grupo Liberal, a Gold foi a rádio oficial do evento e, durante a fase de divulgação, sorteou muitos convites para os ouvintes. Segundo o diretor de programação artística da rádio, Cris Corrêa, a promoção foi um sucesso e, para 2024, outros eventos em parceria com a casa devem acontecer, informação também confirmada pelo diretor de novos negócios da Fell Alive – holding que administra o Expo América -, Caio Arbex. Para ele, com o sucesso do evento, a parceria se fortaleceu. “Ficamos muito satisfeitos. A repercussão foi maravilhosa”, comentou.

Cerca de 4 mil pessoas marcaram presença no show, podendo acompanhar Dinho Ouro Preto e companhia em noite inspiradíssima e fazendo uma das melhores apresentações de todos os tempos. Nas redes sociais, não se falou em outra coisa e a própria conta oficial da banda no Instagram, @capitalinicial, comentou. “Noite surreal em Nova Odessa. Vivemos um show daqueles que marcam a gente por muito tempo! Dos palcos, aceleramos na frequência máxima e recebemos uma energia única, inesquecível”, declarou a banda.

A Eclética esteve registrando e hoje publicamos alguns cliques dessa noite memorável. Aliás, aproveitando a retomada do assunto, convidamos vocês a conferirem a entrevista que fizemos com Dinho Outro Preto. Ela está disponível no Instagram @o_liberal. Para localizar, basta clicar em reels e rolar para baixo. Além disso, não deixe de seguir o perfil @goldfm947, para ficar por dentro das promoções da rádio, afinal, “Gold, tá todo mundo ouvindo!”

Novo Expo América

Totalmente reformulado, o espaço ganhou melhorias no acesso, com o recapeamento de todo o asfalto, repaginada nos banheiros, colocação de carpetes, além da extensão da casa com o hall de entrada e tenda de cristal.

Inaugurado em 2009, essa foi a primeira grande reforma do Expo América, que possui área total de mais de 4,3 mil metros quadrados e está localizado entre as principais rodovias do interior paulista.

Palco de muitos shows, grandes nomes nacionais e até internacionais já passaram pela casa, que ao longo de alguns anos ficou disponível apenas para a realização de formaturas, retomando os shows abertos ao público justamente em 2023, com abertura oficial comandada pela banda Capital Inicial.

Nosso spoiler

Em conversa com o LIBERAL, Caio revelou que para 2024 a programação de shows do Expo América será muito intensa. Além disso, confidenciou à coluna que, para o Dia dos Namorados (12 de junho), está confirmado o show de Fábio Jr.

“Será um jantar show com mesas totalmente all incluse de buffet e bebidas”. Mais romântico e melhor para celebrar o amor, impossível. Em breve, mais informações serão divulgadas no Instagram @expo.americana e claro, aqui no LIBERAL, portanto, fiquem atentos.