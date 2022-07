Extremamente familiar, o arraiá contou com apresentações de danças folclóricas, com músicas escolhidas a dedo para resgatar a cultura sertaneja

A edição de 2022 do “Arraiá do Politec” teve um gosto ainda mais especial, afinal, marcou o retorno do evento após dois anos sem poder ser feito.

A programação realizada há alguns dias na Fidam (Feira Industrial de Americana) reuniu bom público, entre familiares, alunos, colaboradores da escola e ex-alunos que, sempre que podem, voltam ao ambiente escolar para matar a saudade, nem que seja por um dia. Extremamente familiar, o arraiá contou com apresentações de danças folclóricas, com músicas escolhidas a dedo para resgatar a cultura sertaneja.

Todas as séries, desde a educação infantil, passando pelo ensino fundamental I, ensino fundamental II, ensino médio e cursos técnicos participaram do evento, que há muito tempo faz parte do calendário da escola. Realizadas sem intervalos, as apresentações começaram à tarde e só terminaram às 22h30. Destaque para a quadrilha dos alunos do terceiro ano, que foi bem interativa e teve gostinho de despedida, já que esse é o último ano deles na escola.

Com o slogan “Humanidade e Conhecimento”, quem conhece um pouco a realidade do Politec sabe o quanto toda equipe cria vínculos com os alunos, então, a festa é sempre um momento único para colecionar memórias. Confira!