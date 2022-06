A primeira edição do “Arraiá do LIBERAL”, além de ter sido celebrativa aos 70 anos do jornal, também abriu a temporada de festas juninas

A primeira edição do “Arraiá do LIBERAL”, que além de ter sido celebrativa aos 70 anos do jornal, também abriu a temporada de festas juninas, na primeira semana de junho, foi uma “festança” linda em todos os sentidos.

Primeiramente, ao marcar o retorno de nossos leitores e ouvintes para a frente da sede do grupo, com o objetivo de curtir uma boa festa.

Depois, porque também foi uma maneira encontrada pela diretoria de celebrar os 70 anos da empresa. Para finalizar, o evento também foi beneficente e ajudou muito as seis entidades envolvidas.

Inclusive, na editoria Notícias que Inspiram de hoje, estamos publicando uma matéria com a palavra dos representantes da ONG Anjos Peludos; Apae/Americana; Rotary Americana – Ação; Cruzada das Senhoras Católicas Dispensário Santo Antônio; Cijop (Centro Infanto Juvenil de Orientação Progressiva) e Anjos da Alegria. Além disso, também trazemos uma entrevista com o diretor comercial do grupo, Fernando Giuliani, então não deixe de conferir também.

Já para a Eclética desse domingo, separamos algumas fotos do que fizemos nos dois dias de evento, lembrando duas coisas: em 2023 tem mais e no portal publicamos todas as fotos produzidas por nossa equipe durante o evento.

01 Leila Richetto, Andrea Rodrigues, Elaine Cristina, Fernando Giuliani, Juliana Medon Giuliani, Fábio Polidoro e Luciana Bianco – Foto: Arquivo Pessoal

02 Ao longo dos dois dias, evento promovido pelo Liberal atraiu mais de 6 mil pessoas – Foto: Arquivo Pessoal

03 Cristina Bianco entre os netos Isaque e Rebeca – Foto: Marcelo Rocha-O Liberal

04 Lucas Medon Bianco Fonseca, Maria Luiza Magro, Ana Blanco e Luciano Bianco Giuliani – Foto: Marcelo Rocha-O Liberal

05 O vice-prefeito, Odir Demarchi – Foto: Marcelo Rocha-O Liberal

06 Fernando Faria, Marcia Gonzaga Faria (secretária de Cultura e Turismo) e Maria Dilma – Foto: Marcelo Rocha-O Liberal

07 Viviane Corral e Gustavo Azzolini – Foto: Marcelo Rocha-O Liberal

08 Juninho Souza (Ekipe Segurança) – Foto: Marcelo Rocha-O Liberal

09 Luiz Peninha, Mariana e Roselaine Peroto – Foto: Marcelo Rocha-O Liberal

10 Ailton Sabino e Juliana Sabino – Foto: Marcelo Rocha-O Liberal

11 Elza e Marcelo Barbante – Foto: Marcelo Rocha-O Liberal

12 Bruno Giuliani e Sonia com Guilherme – Foto: Marcelo Rocha-O Liberal

13 Andréa Bueno De Nardo e Marcelo Saes De Nardo com o filho Diego – Foto: Marcelo Rocha-O Liberal

14 Djalma Coelho e Maurício Giuliani – Foto: Marcelo Rocha-O Liberal

15 Camila e Fábio Beretta Rossi – Foto: Marcelo Rocha-O Liberal

16 Doutor Aladim e Delegado Pintado (Anjos da Alegria) – Foto: Marcelo Rocha-O Liberal

17 Ricardo Molina e Adriano Panim – Foto: Marcelo Rocha-O Liberal

18 Reinaldo Nascimento – Foto: Marcelo Rocha-O Liberal

19 Fernanda Garcia e Rodrigo Garcia – Foto: Marcelo Rocha-O Liberal

20 Nathália Faé Tenani e Alex Ferreira – Foto: Marcelo Rocha-O Liberal

21 Andréa e Júnior Schneider – Foto: Marcelo Rocha-O Liberal

22 Welton Barion e Fabiana com a filha Antonella – Foto: Marcelo Rocha-O Liberal

23 Emerson e Lilian Grillo com Gabi – Foto: Marcelo Rocha-O Liberal

24 Esta colunista sendo conduzida até a brincadeira da cadeia, mas tudo por uma boa causa – Foto: Marcelo Rocha-O Liberal

25 Lais Smania Soares, Ana Lúcia Smania Soares, Leco Soares, Rafael Politani, Mariana Lopes Hetzl, Margarete Lopes Hetzl e Ricardo Hetzl – Foto: Marcelo Rocha-O Liberal

26 Divina Bertalia e Aluisio Bertalia – Foto: Marcelo Rocha-O Liberal

27 Eduardo Paparotti – Foto: Marcelo Rocha-O Liberal

28 Angelo Sergio Marton e Roseli dos Santos – Foto: Marcelo Rocha-O Liberal

29 Chicão – Foto: Marcelo Rocha-O Liberal

30 Cantando o bingo, José Januário da Silva – Foto: Marcelo Rocha-O Liberal

31 Reuel Moreira e João Jorge – Foto: Marcelo Rocha-O Liberal

32 João Pavan e Lila Bellei – Foto: Marcelo Rocha-O Liberal

33 Bruno Bataglia e Juliana Gimenez com a fofa Rafaela Zago – Foto: Marcelo Rocha-O Liberal

34 Beatriz Crepaldi e Gabriel Andrade com o pet Dudu – Foto: Marcelo Rocha-O Liberal

35 Laércio Henrique Zulian e Elizabeth – Foto: Marcelo Rocha-O Liberal

36 Luiz Horácio Moraes e Coronel Adriana e a filha Carol – Foto: Marcelo Rocha-O Liberal

37 Augusto Chicone e Ines Rosa Azevedo – Foto: Marcelo Rocha-O Liberal

38 Denise, Luiz e Laura Rovina – Foto: Marcelo Rocha-O Liberal

39 Lucas Leoncine, Thiago Martins e Thiago Guimarães – Foto: Marcelo Rocha-O Liberal

40 Sophia, Isabelli e Sarah Cassiano – Foto: Marcelo Rocha-O Liberal

41 Tereza Pompermayer e Valdete Arduino – Foto: Marcelo Rocha-O Liberal

42 Sueli, Marina e Célio Rodrigues – Foto: Marcelo Rocha-O Liberal

43 Tatiana Anselmo, Joyce de Souza, Bruna Ramalho, Elza Barbante e Lis Merello – Foto: Marcelo Rocha-O Liberal

44 Wilson, Geni Merlin e Otilia Ferreira – Foto: Marcelo Rocha-O Liberal

45 Silena Fontana, Daniela Caetano Vendimiatti e Silvio Vendimiatti (Firme & Forte Fitness Food ) – Foto: Marcelo Rocha-O Liberal

46 Djalma Coelho, Ronaldo Britto, Fernando Giuliani, Guilherme Medon, Bianca Pompermayer e Tathiane Tozzi – Foto: Arquivo Pessoal

47 Zico, Cris Correa, Fernando Giuliani, Michelle Cassiano, Cezar Polidoro e Wesley Sabino – Foto: Arquivo Pessoal