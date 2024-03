08 A galera reunida para o clique feito para o LIBERAL - Foto: Claudeci Junior_Liberal

Um dos maiores prazeres da vida adulta é reencontrar amigos de adolescência. Sorte de quem tem o privilégio de poder, vez ou outra, compartilhar alguns momentos com personagens que fizeram parte dessa fase tão boa da vida. Esse é o caso de um grupo de amigos formado por homens que cresceram pelas ruas do bairro Nova Americana, partilhando brincadeiras de rua e as carteiras do colégio. Mesmo cada um tendo seguido sua vida e trilhado os próprios caminhos, se tornando empresários, engenheiros e empreendedores, entre outras carreiras, todos guardam boas lembranças dessa fase.

Recentemente, um encontro idealizado pelos irmãos Edson Matos e Luiz Carlos Matos reuniu cerca de 30 homens. Durante o evento, eles recordaram momentos especiais da adolescência, como os bailes, domingueiras do Rio Branco, eventos na Praia do Namorados e Praia Azul, farras na escola, entre tantos outros assuntos. “Destacaria a resenha, as risadas e as lembranças das antigas. Isso não tem preço”, comentou Theo Braidotti, um dos presentes.

Além das recordações, o encontro foi marcado por muitos brindes e uma deliciosa paella caipira, preparada por Nivaldo da Silva. A ideia deu tão certo que, em abril, deve ocorrer uma nova edição. “No futuro, vamos ver de abrir para esposas e namoradas”, comentaram. Tivemos o prazer de registrar. Confira!