2ª FeijOAB Americana

A Feijoada da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) 48ª Subseção de Americana foi um dos eventos que abriu a temporada de feijoadas na região. Realizada no final de maio, na recém-inaugurada chácara São Thomé, o almoço reuniu advogados e convidados especiais em uma tarde alegre, de reencontros e muita solidariedade, considerando que, além da parte social, também houve a arrecadação de alimentos não perecíveis para doação.

O buffet completo e elogiadíssimo foi assinado pela chef Sandra Pasquoto e o open bar pela equipe Number One. Destaque para a apresentação com a banda de samba e pagode do Rennan. Parabéns à comissão de eventos, presidida por Leonardo Gonçalves de Oliveira, que é jovem, competente, atuante e movimenta a classe na cidade.

Em breve tem mais! Lembrando que o tradicional Jantar da Advocacia já tem data marcada para acontecer: 27 de agosto. Então, aguardem novidades!