A partir da próxima terça-feira, o público de Santa Bárbara d’Oeste e região poderá assistir à 25ª edição do Espetáculo Via Crucis. As apresentações ocorrerão até o dia 31 de março, sempre às 20h, no Complexo Usina Santa Bárbara. Grandiosa, a produção é considerada o maior espetáculo teatral do interior de São Paulo, sendo uma realização do Ministério da Cultura, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A apresentação para imprensa, convidados e autoridades aconteceu em fevereiro, no Tivoli Shopping, e também marcou o lançamento da exposição “A Paixão em Cenas”, narrando em fotos o nascimento do espetáculo, em 1998. Até amanhã ainda é possível ver a mostra por lá e, a partir de terça, será um dos atrativos na Usina. Confira como foi e não deixe de prestigiar, afinal, é um programa imperdível na Semana Santa, que, além de valorizar a cultura, promove o entretenimento. Confira!