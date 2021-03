De corpo e alma

Na história, Okpara é um nobre do Egito. Um personagem que parece ter surpreendido positivamente o ator - Foto: Divulgação

Assim que foi chamado para interpretar o misterioso Okpara de “Gênesis”, novela bíblica da Record, André Dread soube que, se aceitasse, precisaria passar por uma grande mudança física. Como já tinha sido sondado para um outro trabalho, chegou a refletir no que seria melhor fazer. Mas, não demorou, cessaram as dúvidas.

“Precisava raspar cabelo e barba. Pedi um tempo para pensar, mas fiz minha escolha em aceitar”, conta ele, que ficou logo instigado em apostar em um papel diferente de tudo que já tinha feito. “Foi isso que me atraiu. Adoro desafios. Já tinha feito alguns testes pra novelas bíblicas e não passei. Okpara surgiu no momento certo”, pontua.

Na história, Okpara é um nobre do Egito. Um personagem que parece ter surpreendido positivamente o ator. “O negro, muitas vezes, fica com os papéis de menor expressão, com muito pouco destaque e, muitas vezes, marginalizados. Estamos avançando, mas precisamos de mais representatividade. Vivemos tempos difíceis, ainda somos minoria nas grandes produções e poucas vezes nos vemos em personagens de maior poder aquisitivo”, lamenta Dread, que participou de um importante trabalho social nessa pandemia, a “Frente Cidade de Deus”.

“Fizemos uma campanha de arrecadação de kits de limpeza, cestas básicas, álcool em gel, galões de água e testes de covid-19. Fazíamos ação praticamente todos os dias. Impactamos mais de 15 mil famílias em oito meses, um trabalho que era de responsabilidade do Estado”, valoriza.

