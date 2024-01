Influencer Vanessa Lopes desiste do BBB24

A participante apertou o botão de desistência no final da tarde desta sexta-feira e deixou a produção

Vanessa Lopes BBB – Foto: Globo / Divulgação

A criadora de conteúdo Vanessa Lopes desistiu de participar do BBB (Big Brother Brasil) 24. A participante apertou o botão de desistência do reality no final da tarde desta sexta-feira (19). A influenciadora, de 22 anos, preocupava os espectadores há dias após dar indícios de que não estava bem.

Ainda na tarde desta sexta, Vanessa já tinha cogitado a desistência, mas foi impedida pelo colega de confinamento Nizam. Há pouco, em conversa com outros participantes, revelou que “parou de viver” durante um ano para estudar o BBB. “Que loucura. Eu fiquei com medo de falar que tinha namorado”, disse.

Durante a conversa, ela se levantou e foi até o botão de desistência, que fica na sala da casa mais vigiada do Brasil, e desistiu em meio a gritos. O programa completou a segunda semana no ar nesta segunda-feira (15).