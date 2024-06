Cristiano, da dupla com Zé Neto, e a esposa Paula Vaccari comemoram aniversário de 1 ano do caçula Miguel

O cantor sertanejo Cristiano, da dupla com Zé Neto, e a esposa Paula Vaccari reuniram a família e amigos na noite de segunda-feira (3) para celebrar o aniversário de um ano do caçula Miguel, que nasceu com a condição rara chamada “Tetralogia de Fallot”. Aos cinco meses, o bebê precisou passar por uma cirurgia no coração que foi bem sucedida e daí surgiu a ideia do tema da festa “Coração curado”.

“Miguel é a prova viva que milagres existem, meu filho vem mudando as nossas vidas e nos ensinando muitas coisas. Miguel é um bebê sorridente, tranquilo, carinhoso, mas muito valente e corajoso, foi lindo ver ele aproveitando a sua primeira festa”, comenta Cristiano.

A comemoração aconteceu em São José do Rio Preto, cidade em que a família reside, no Buffet João e Maria e a decoração foi realizada pela Daniela Raduan. “A gente decidiu o tema sobre um coração curado devido à cirurgia do Miguel, que graças a Deus correu tudo bem e hoje ele tá curado, então queríamos comemorar um coração feliz, saudável, que brinca e sorri a todo momento. A decoração conseguiu passar todo esse sentimento, Miguel teve um parquinho de diversões, aproveitou muito a festa assim como toda a nossa família”, explicou Paula Vaccari. O casal também são pais de Pietra e Cristiano, que transbordam carinho pelo irmão caçula em todos os momentos.