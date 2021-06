Gastronomia e romance são temas da nova Revista L

Amantes da boa comida e do romance terão na nova Revista L Gastronomia e Dia dos Namorados um grande guia. A publicação do Grupo Liberal de Comunicação começa a ser distribuída aos assinantes de revistas nesta terça-feira (1º), além de estar disponível nas bancas, com edições limitadas.

Publicação começa a ser distribuída aos assinantes de revistas do Grupo Liberal nesta terça – Foto: Ernesto Rodrigues – O Liberal.JPG

“Quem não gosta de uma boa comida ou nunca se apaixonou por alguém? A data mais romântica do ano fica ainda mais gostosa quando acompanhada por um jantar a dois, seja em casa ou na mesa do restaurante preferido”, comenta a editora Valéria Barreira.

A Revista L lista estabelecimentos em Americana e Santa Bárbara d’Oeste, em onze segmentos, para ajudar o leitor em uma rota do sabor, com descrições das especialidades de cada um. Por outro lado, quem aposta no turismo gastronômico no interior paulista também foi contemplado.

A reportagem sugere vinhos, muito apreciados em ocasiões especiais. Aos fãs da cerveja, o casal Fernanda Brito e Bruno Martinelli, do blog do LIBERAL Papo Fermentado, falam sobre harmonizações. O risoto, que é perfeito para um jantar romântico, também tem seus segredos desvendados.

É impossível falar em restaurantes e não lembrar dos garçons, e por isso três profissionais ganharam espaço para contar suas experiências. Neste mesmo clima, o tradicional Bar Flamengo tem sua história relembrada.

Para inspirar, três casais que cultivam juntos o gosto pela cozinha contam como o tempo entre uma receita e outra contribui para a afinidade. O tema continua na Eclética, onde pares compartilham suas paixões pela gastronomia.

Muitos enfrentam dificuldades em manter o relacionamento saudável com todas as mudanças trazidas pela pandemia, e por isso a reportagem reuniu dicas de uma psicóloga. Para completar, elaboramos 10 sugestões para comemorar o Dia dos Namorados e celebrar o amor, juntos ou à distância.