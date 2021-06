Pedras naturais: mármore e granito na decoração

Além do ar sofisticado e da beleza única, a variedade de tons e texturas que imprimem em cada projeto tornam as pedras naturais, como mármores e granitos, materiais recorrentes em projetos de interiores. E, apesar de queridinhos há milhares de anos, muita gente ainda não sabe todas as diferenças entre eles. Por isso, a arquiteta Patricia Penna e sua equipe ensinam mais sobre as características e usabilidades de cada um desses materiais.

Seja criando desenhos no piso ou simplesmente favorecendo a sensação de amplitude, o mármore é sempre um clássico

O Mármore Branco Ariston em bancada, paredes e piso do banheiro do casal

Não é apenas o grande valor estético que torna estes materiais um item de desejo no imaginário. Elas também se destacam pela durabilidade e exclusividade, já que nenhuma pedra natural é igual à outra. “Quando vamos definir o material para um projeto, é vital avaliar qual será sua aplicação, se o uso será em bancadas de cozinha, piso ou parede. Além disso, se a área tem grande exposição ao calor, insolação, se haverá contato com produtos de limpeza, etc”, explica a arquiteta Patricia.

Mármore

Elegância é a palavra que melhor define o mármore, material que há muito tempo faz parte da história da arquitetura. Mas ao escolhê-lo é preciso levar em consideração que se trata de um material delicado, com grande porcentagem de calcário em sua composição e, por ser bastante poroso, precisa ser devidamente tratado, evitando que a sua aplicação não traga problemas futuros. “Convém evitar em ambientes onde há contato direto com produtos abrasivos e drásticas variações de temperatura, pois perderá suas características e poderá trincar”, alerta Patricia Penna.

Apesar de não ser indicado para a cozinha, ele é bastante versátil, e pode ser usado de diversas maneiras, como revestimentos de paredes, pisos, bancadas, lareiras (revestimento externo, apenas, onde há isolamento térmico) escadas e até mesmo no mobiliário. “Por sua maior fragilidade, seu uso em áreas externas precisa ser muito bem avaliado, pois intempéries certamente modificarão sua superfície e o material poderá ser avariado”, comenta a arquiteta.

Bancadas e pisos de banheiro também recebem bem o mármore, pois não há grandes variações de temperatura. Mas há ainda a incidência da água, que modifica o material a longo prazo, e a abrasão e gordura, ainda que mais leves, de produtos de uso pessoal e limpeza, que ao longo do tempo vão se acumulando no material. A recomendação, portanto, é a mesma: requerem sempre a boa e frequente manutenção da impermeabilização, e pedem cuidados de limpeza.

Possíveis acabamentos do mármore

Levigado: pedra lixada, mas sem brilho, e com as possíveis “imperfeições”, (como poros e rebaixos) permanecerão abertos.

Polido: pedra lixada até atingir o brilho quase especular (acabamento mais comum). Nesse caso, a superfície fica escorregadia quando em contato com água, por isso, é necessário avaliar bem onde será instalada;

Estucado: o material pode receber este tratamento que fechará seus poros e rebaixos com uma resina apropriada para este fim. Após esta etapa, ele poderá ser polido ou levigado, e em qualquer caso, o material precisa ser impermeabilizado.

Granitos

Formado por três minerais (mica, feldspato e quartzo), o granito é esteticamente bonito, mais resistente que o mármore, bastante durável e há diversas variedades. Seu aspecto, em geral, é mesclado, justamente por sua composição geológica, e diferente dos mármores, não possui os tradicionais “movimentos”.

É muito usado devido ao seu custo-benefício, pois além de mais resistentes à abrasão (produtos de limpeza, alimentos cítricos, etc), permeabilidade e impacto, têm custo menor que os mármores. Além disso, possui grande resistência às variações de temperatura, o que o torna um material ideal para bancadas e pisos de ambientes internos ou externos.

“A sua maior resistência, o torna ideal para uso em ambientes com alto tráfego, como acessos de pedestres, veículos, escadas e até fachadas”, revela Patricia, que reforça ainda que o material natural pode ser aplicado em lareiras, soleiras, rodapés, peitoris e bancadas em geral.

Apesar de sua boa durabilidade, é importante lembrar que o material também demanda alguns cuidados na hora da limpeza e manutenção, para que continue bonita e sem manchas. Evite utilizar produtos abrasivos ou quaisquer produtos que contenham componentes ácidos. “O melhor é adotar sabão neutro ou detergente e água para a limpeza”, finaliza a arquiteta que utiliza a pedra natural em seus projetos de interiores.

Possíveis acabamentos do granito

Flameado: recebe um ataque de chamas, que o deixa com característica rústica, quase natural, ideal para acessos externos. Pode estar em bancadas ou paredes, qual tal acabamento rústico seja desejado. O interessante deste acabamento é que ele transforma materiais comuns, de baixo custo, em lindos acabamentos de uma nobreza incrível. Precisa ser impermeabilizado.

Diamantado: o material é lixado, ficando com acabamento áspero, mais uniforme que o flameado. Também precisa ser impermeabilizado.

Polido: o material é lixado até atingir o brilho. Este é o uso mais comum. Ele fica escorregadio quando molhado, e assim como os mármores, precisa ter seu uso bem avaliado. Precisa ser impermeabilizado.

Granitos prediletos dos brasileiros para bancadas de cozinhas