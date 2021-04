Cachepô para plantas: veja as opções

Quem ama decorar a casa com plantas sabe que os cachepôs são muito funcionais! Com eles, fica muito mais fácil integrar as plantas ao estilo de decoração do ambiente. Explicamos e mostramos quais os estilos mais comuns de cachepôs e como eles podem valorizar suas plantas!

O concreto chegou para ficar na decoração! Esse estilo é bastante utilizado em espaços com estilo industrial, principalmente cozinhas e áreas de lazer, como salas de jogos e áreas gourmet.

Mas os vasinhos de concreto ganharam todos os espaços, da mesa de trabalho às salas de recepção em ambientes corporativos. Esses cachepôs são ótimas opções para suculentas arbustivas, como a jade e também para cactos de pequeno porte, e podem ser ornamentados com pedriscos e areias coloridas.

CACHEPÔ DE MALHA

Esse tipo de cachepô é feito de forma artesanal e vem sendo muito utilizado na decoração, sobretudo em áreas internas. Trazem um toque de delicadeza e pontos de cor para o ambiente, porém, o plantio deve ser feito em um vaso simples, que fica “escondido” ali dentro.

Para fazer as regas ou podas a planta deve ser retirada do cachepô de malha, para evitar manchas e sujeiras indesejadas. Faça a manutenção necessária, limpe o vaso e coloque-o novamente no vasinho de malha.

O plantio pode ser feito diretamente nos cachepôs, exceto nos casos que ele é vazado, como nos modelos de madeira ou macramê. Outra opção é ter a planta dentro de um outro vaso, mais simples e de cor neutra e depois colocá-lo dentro do cachepô.

A vantagem de fazer dessa forma é facilitar as trocas de plantio, quando o espaço ficar pequeno e para o momento de renovar a decoração do ambiente. Fonte: blog.plantei.com.br

Concreto – Foto: Divulgação

Madeira – Foto: Divulgação

Os cachepôs de madeira são muito utilizados em orquidários, de forma suspensa. Inclusive, algumas variedades de orquídeas podem ser acomodadas diretamente neles, juntamente com o substrato. Outros cultivos demandam o plantio em um vaso simples e discreto, que será colocado dentro do cachepô de madeira. Eles são resistentes, duráveis e combinam muito com varandas e áreas abertas de estilo rústico. Podem ser usados nos centros de mesas, de forma suspensa e também fixados à parede.

Cerâmica – Foto: Divulgação

Cultivar plantas em cachepôs de cerâmica é para quem gosta de trazer um ar mais sofisticado para a decoração. Costumam ser fáceis de limpar e leves para movimentar, permitindo que cultivos em áreas internas fiquem ainda mais bonitos. Há muitos modelos para todos os gostos: delicados, divertidos, com brilho, com design mais moderno ou simulando texturas diferenciadas. Capriche na escolha da suculenta e decore com fofura!

Plástico – Foto: Divulgação

São os mais versáteis e fazem sucesso pela facilidade em encontrar opções. Você pode criar diferentes combinações, confira algumas ideias: Escolha uma paleta de cores a partir de suas preferências de estilo para o ambiente que as plantas vão ficar. Pode ser com cachepots em tons pastéis ou cores primárias (vermelho, amarelo e azul). Outra opção é combinar cores complementares do círculo cromático, como vermelho e verde ou roxo e amarelo; compre cachepôs com as mesmas cores, mas de tamanhos diferentes.

Faça uma composição com plantas que crescem na vertical (para os vasos maiores e que fiquem ao fundo) e espécies mais baixas ou pendentes nos vasos menores. Lembre-se de considerar as necessidades delas em relação à luminosidade antes de posicioná-las no ambiente; pense fora da caixa! Há cachepôs de plástico com ímãs, que podem ser fixados em murais no home office e também na geladeira, desde que a plantinha cultivada ali dentro não seja muito pesada.