Réveillon no Tocantins

O Estado do Tocantins é cada vez mais procurado por turistas que buscam roteiros de aventura e intensa natureza. Para quem não conseguiu se planejar para visitá-lo ao longo do ano, vale saber que ainda dá tempo de conhecê-lo neste Réveillon. A indicação é para quem deseja fugir da agitação das festas de fim de ano e quer recarregar as energias, começando o novo ciclo com o pé direito.

O Jalapão, por exemplo, oferece aos turistas uma série de atividades ligadas à natureza. Entre elas estão os rios com água límpida e as deliciosas quedas d’água, bem como o raro fenômeno dos fervedouros, no qual nascentes profundas permitem aos visitantes flutuar sem esforço algum. Vale destacar ainda o conjunto de dunas douradas e as formações rochosas, que entregam cenários espetaculares para apreciar o entardecer e, claro, fazer muitas fotos.

A área mais turística do Jalapão engloba municípios como Ponte Alta e Mateiros. É nessa região que estão concentradas algumas das principais atrações e roteiros do destino, palco de grandes atrativos naturais. Aqui, despontam a Cachoeira da Formiga, o Cânion da Suçuapara, o Mirante do Safari Camp, a Pedra Furada e a Serra da Muriçoca.

Outra região tocantinense de igual beleza, mas menos explorada pelos turistas é o Espigão Central do Brasil – ou Serras Gerais, como é mais conhecido pelas comunidades locais. O destino conta com cachoeiras, grutas, cascatas, mirantes, boqueirões e trilhas, além de uma diversidade animal preservada.

As Serras Gerais fazem parte da maior cadeia de serras do Brasil, sendo que seus atrativos estão espalhados por vários municípios, como Natividade, Almas, Dianópolis, Rio da Conceição e Aurora do Tocantins. Entre os pontos turísticos do destino estão os Arcos do Sol, o Cânion Encantado, a Cidade de Pedra, a Lagoa do Japonês e a Trilha Urubu Rei.

Serras Gerais, como é mais conhecido pelas comunidades locais, conta com cachoeiras, grutas, cascatas, mirantes, boqueirões e trilhas. Divulgação Korubo. – Foto:

Quem quiser conhecer o Tocantins de uma forma diferenciada pode contar com roteiros e excursões organizados pela Korubo. Especializada em glamping (camping com glamour), a empresa hospeda os clientes em tendas grandes e confortáveis, que podem ter cama de casal ou de solteiro. Todas são iluminadas por LEDs, que funcionam com energia solar, já que não há rede elétrica na região. O roteiro batizado de Trilha Réveillon contempla sete dias e seis noites (de 29 de dezembro de 2023 a 4 de janeiro de 2024) no Jalapão ou nas Serras Gerais.

Fonte: Korubo Expedições