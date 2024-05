Outono e inverno podem aumentar a ocorrência de otite em cães

Entenda as causas e sintomas da inflamação do ouvido em animais

As folhas começam a cair e o clima a esfriar, sinais de que o outono chegou e o inverno está logo ali. Apesar das condições perfeitas para se aconchegar entre as cobertas com nossos amigos de quatro patas, elas também favorecem a ocorrência de otite nos cães.

A doença é uma inflamação do ouvido que pode afetar o conduto auditivo externo, médio ou interno dos animais. De acordo com o médico veterinário especialista em clínica médica de cães e gatos Felipe Villares, do Hospital Veterinário Myourpet, de Americana, os fatores que ocasionam a otite são diversos.

A condição é bastante comum e pode ser causada por infecções bacterianas, fúngicas, parasitárias, alergias, entre outros.

As complicações podem incluir a perda auditiva parcial ou total – Foto: Adobe Stock

Se no verão a umidade e o calor criam um “ambiente” propício para o crescimento de fungos e bactérias, o clima mais seco de outono e inverno causa irritações que predispõem à inflamação.

“No outono e inverno, os animais podem estar mais propensos a alergias ambientais, que também podem causar otite”, acrescentou o especialista.

A inflamação provoca um desconforto significativo e dor no animal, de acordo com Felipe. Os pets com otite tendem a ficar irritados e agitados por causa desse incômodo gerado pela doença.

“A condição pode afetar a qualidade de vida do animal, comprometendo seu bem-estar geral. Em casos mais graves, pode levar a complicações específicas”, disse o veterinário.

Felipe aponta os sintomas comuns para que os tutores estejam atentos e possam procurar a ajuda de um especialista: coceira intensa no ouvido; vermelhidão e inchaço na área afetada; secreção no ouvido, que pode ser serosa, purulenta ou ter mau odor e dor ao tocar a orelha.

Além disso, os animais podem abanar ou sacudir a cabeça frequentemente e ficar com a cabeça mais inclinada para o lado que está afetado. Em casos mais graves, a otite pode causar perda de equilíbrio ou desorientação no pet.

De acordo com o veterinário, as complicações podem incluir ainda a perda auditiva parcial ou total e a propagação da infecção para o ouvido médio ou interno, resultando em uma otite de difícil tratamento clínico. A doença quando não tratada de maneira adequada pode, inclusive, causar a ruptura do tímpano.

Os tutores de cães devem estar constantemente atentos aos sinais da otite. A doença também pode ocorrer em gatos, mas a anatomia das orelhas dos cachorros faz com que sejam mais propícios ao desenvolvimento da inflamação.

“Algumas raças de cães, especialmente aquelas com orelhas caídas ou peludas, são particularmente predispostas a desenvolver otite devido à menor ventilação do canal auditivo, criando um ambiente ideal para o crescimento de microorganismos”, disse Felipe.

O tratamento da doença vai variar de acordo com a causa subjacente, de acordo com o médico veterinário. A indicação é que os tutores procurem por um profissional que possa indicar o melhor método.

Evite a otite