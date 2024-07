Educação de filhotes é base para cães bem-comportados e felizes

Especialista explica como a socialização e treinos são essenciais para o desenvolvimento saudável do animal

O treinamento de filhotes deve começar o mais cedo possível - Foto: Adobe Stock

Os cães desempenham um papel primordial na vida de seus tutores, proporcionando companhia e afeto incondicional. No entanto, para que essa relação seja harmoniosa e prazerosa, é fundamental investir na educação dos filhotes desde cedo.

Esse é um assunto essencial para qualquer dono que busca criar um companheiro equilibrado e obediente, garantindo que as necessidades de ambos sejam atendidas. Para isso, o treinamento de filhotes deve começar o mais cedo possível.

“Tudo é treino. A socialização e a obediência básica são pilares fundamentais para o desenvolvimento saudável do cão”, disse a adestradora e especialista em comportamento de cães Beatriz França.

Ela aponta que expor os filhotes a diferentes pessoas, ambientes e situações, ajuda a prevenir medos e agressividade no futuro.

Os programas de educação de filhotes oferecem uma abordagem estruturada para o treinamento inicial. Eles são projetados para estimular o desenvolvimento cognitivo e físico dos cães, promovendo aprendizado e exercício de forma divertida e eficaz.

O treinamento inclui ensinamentos básicos como comandos de obediência e socialização, além de técnicas específicas dependendo das habilidades que o cão deve desenvolver, de acordo com os objetivos do tutor.

Benefícios do treinamento precoce

A especialista elenca uma série de dicas que, se aplicada, estará contribuindo para um cão adulto mais obediente e confiante.

Socialização: Filhotes bem socializados são mais seguros e menos propensos a desenvolver problemas comportamentais. A exposição a diferentes estímulos durante a fase crítica de socialização (até 12 semanas de idade) é fundamental.

Obediência Básica: Comandos como “sentar”, “ficar” e “vir” facilitam a convivência diária e garantem a segurança do cão.

Desenvolvimento Cognitivo e Físico: Programas de educação estimulam o crescimento mental e físico, mantendo os cães ativos e saudáveis.

Prevenção de problemas comportamentais: O treinamento precoce ajuda a evitar comportamentos indesejados, como destruição de móveis e latidos excessivos. Além disso, o adestramento de cães acaba sendo uma ótima forma de evitar ansiedade e estresse nos cãezinhos.

Atender as necessidades do cão: É essencial para garantir uma vida equilibrada e feliz para o animal. Beatriz enfatiza que entender e suprir as necessidades físicas e mentais dos cães é crucial para seu bem-estar. Isso inclui oferecer exercícios adequados, estímulos mentais e um ambiente seguro e amoroso.

Importância de um bom profissional

Investir na educação de filhotes é um passo essencial para garantir a formação de cães bem-comportados e felizes. Desde a socialização até o treinamento de habilidades específicas, iniciar o treinamento desde cedo e atender às necessidades do cão contribui para uma convivência harmoniosa e satisfatória.

A especialista explica que escolher um profissional habilitado e experiente é a chave para garantir sucesso na educação e no treino dos cães.

“Nós, como profissionais, estamos preparados para atender as necessidades dos animais, respeitando portes, raças e a individualidade de cada um, assim como temos preparo para administrar os seus instintos, como um comportamento agressivo, por exemplo”, disse.

Beatriz ainda alerta sobre a importância de verificar as credenciais e certificações dos treinadores, documentos que garantem que o profissional possui a qualificação necessária.