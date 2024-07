Envenenamento de animais: carvão ativado pode retardar intoxicação

É imprescindível que o animal passe pela avaliação do veterinário em casos de intoxicação - Foto: Adobe Stock

Casos de envenenamento de animais dominaram o noticiário no último mês. Cerca de 40 cachorros foram intoxicados na região da Tijuca, no Rio de Janeiro, e seis deles faleceram. O alerta se deu após a repercussão do envenenamento dos dois rottweilers do ator Cauã Reymond, em junho. O caso aconteceu dentro da própria casa do artista e um deles morreu.

De acordo com investigações da polícia, a suspeita é de que a substância que intoxicou os cachorros na Tijuca tenha sido colocada em canteiros para dizimar pragas, como ratos e insetos, venenos que por muitas vezes são “comuns” dentro das casas.

Os casos acenderam o alerta para a importância dos primeiros socorros de animais e o carvão ativado por ser um forte aliado na hora de salvar a vida do pet.

A substância funciona como uma “esponja” no organismo do animal, de acordo com a médica veterinária especialista em medicina integrativa Joyce Magalhães, professora da Fam (Faculdade de Americana).

“O carvão ativado é utilizado em alguns casos de envenenamento porque ele é a base de carbono, um material poroso que tem um grande poder absorvente”, explicou.

O carvão ativado é usado justamente com o intuito de absorver a substância que esteja intoxicando o animal e quanto antes for administrado, melhor.

A veterinária aponta que o “medicamento” atua no trato gastrointestinal, assim retardando a entrada da substância tóxica no sangue e consequentemente nas células, diminuindo o grau de intoxicação do animal. “No entanto é um primeiro socorro”, alertou.

“Se você tem o carvão ativado em casa e viu o seu animal comendo alguma coisa, você pode utilizá-lo de acordo com a descrição que tem no rótulo dele”, disse. “Você vai ganhar tempo enquanto chega o veterinário, mas em hipótese alguma ele dispensa o atendimento com especialista”, alertou.

Os sinais de envenenamento

Para fazer os primeiros socorros o quanto antes possível é necessário que os tutores de animais reconheçam os sinais que possam indicar o envenenamento. A médica veterinária Joyce aponta que os sintomas podem ser semelhantes aos de algumas patologias, mas que os donos devem ficar em alerta.

Os sinais clínicos podem ser incoordenação motora, como dificuldades para andar e se movimentar; sialorreia (secreção abundante de saliva); pupila dilatada e sensibilidade à luz; e vocalização a depender do veneno que o animal ingeriu.

A professora orienta ainda que, caso o animal tenha tido contato com um veneno colocado dentro da própria casa, como de barata e rato, os tutores levem o rótulo para que o veterinário trate o pet de acordo com a substância ingerida.

Efeitos colaterais

O uso do carvão ativado pode ser um grande aliado para salvar a vida dos animais nos casos de envenenamento, mas a substância pode causar alguns efeitos colaterais. Joyce Magalhães aponta a importância dos tutores estarem cientes.

Além das fezes mais escuras por causa da cor do ativo, o carvão ativado pode diminuir não só a absorção da substância tóxica, mas também a dos nutrientes.

Em doses elevadas do consumo do ativo, também usado em casos de diarreia, pode causar constipação.