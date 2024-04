Linha ‘Carinho Pet’ cuida do animal por completo

A linha “Carinho Pet” previne, repara e cuida da saúde animal - Foto: Divulgação

Lançamento da farmácia de manipulação veterinária Amor ao Bicho, de Americana, a linha de produtos Carinho Pet segue quatro vertentes de cuidados com os animais de estimação, visando a saúde física e biológica. A linha previne, repara e cuida da saúde animal. Abrangendo desde shampoo, gel dental e vitamínicos, a linha de produtos cosméticos se diferencia pela sua formulação, que possui ativos nanoencapsulados que promovem uma melhor ação e eficácia do produto, além de serem hipoalergênicos. Conheça a linha Carinho Pet!

Linha banho. A linha de higienização da Carinho Pet contém seis produtos que facilitam o dia a dia da rotina com os animais, além de garantir máxima eficácia de limpeza. Entre os cosméticos está a Espuma Higienização Pós-Passeio. O produto tem uma escovinha para aplicação da espuma, que promove ação hidratante, calmante, cicatrizante e regeneradora.

A linha banho também conta com shampoo hidratante nutritivo, banho em spray desodorizante, condicionador leave in nutritivo, espuma condicionante alto brilho e maciez, além do banho a seco neutralizador de odores em pó, ideal para não submeter pets idosos ao estresse no banho e tosa.

Linha Higiene e cuidado Bucal. Na área da saúde bucal, dois produtos da Carinho Pet podem auxiliar na limpeza e cuidados: a espuma hálito “Xô Bafinho” e o gel dental antitártaro, que, além de prevenir o surgimento das placas de bactérias, pode ser usado após procedimentos cirúrgicos de retirada de tártaro para preservação da saúde bucal.

Linha Care & Prevent (cuidado e prevenção). Há cuidados no dia a dia que são indispensáveis para manter a saúde e bem-estar dos animais. Com os produtos Care & Prevent, da Carinho Pet, o animal fica protegido.

A linha tem repelente, solução de limpeza otológica, lenços umedecidos antissépticos, óleo de girassol ozonizado que auxilia na cicatrização, filtro solar enriquecido com chá verde e vitamina E, bastão hidratante hydra balm para área ressecadas, como cotovelos e coxins, e gel cicatrizante ozonizado.

Linha cuidado oral. Pensando no cuidado de “dentro para fora”, a Carinho Pet também tem produtos de cuidado oral. Os tutores encontram cápsulas de vitamina E, de ômega 3 e de borragem. Todas são porcionadas com a quantidade ideal para todos os tamanhos de pet.

Amor ao Bicho

Endereço: Rua Uruguai, 504 – Frezzarin, Americana

Horário de Funcionamento: Segunda a sexta das 8h30 às 18h30 e sábado das 9h às 13h

Site: www.amoraobicho.com.br

Telefones: (19) 3648-2979 / (19) 3648-2759

WhatsApp: (19) 99511-7907 / (19) 99195-3794

Instagram: @amoraobichofarma

