Tudo para seu ar condicionado automotivo

Instalada na Cidade Jardim, a empresa atende veículos leves e utilitários com equipamentos que eliminam 99% dos vírus e bactérias - Foto: MArcelo Rocha - O Liberal

O ar condicionado automotivo é essencial para o conforto no interior dos carros, seja com o uso de ar frio nos dias mais quentes, ou ar quente nos mais frios. Além de instalados, os equipamentos demandam revisões e higienizações periódicas, importantes inclusive para a saúde dos ocupantes dos veículos.

No mercado há mais de 20 anos, a Nova Ar – Ar condicionado automotivo e refrigeração oferece serviços de instalação, revisão, manutenção e limpeza dos sistemas, com profissionais qualificados. A empresa iniciou as atividades na Avenida Campos Sales, mudando para nova sede há quatro anos, sob a direção dos três irmãos Marcos, Adriano e Monize Rodrigues.

Além dos veículos leves, a Nova Ar faz instalações em utilitários, vans, baús refrigerados, e micro-ônibus, oferecendo serviços com garantia de seis meses a um ano.

FOTO PRA TROCAR

IMG_2748

Desde o início da pandemia da Covid-19, a higienização dos equipamentos de ar condicionado com ozônio é um dos serviços mais procurados. O maquinário utilizado pela empresa, aliado à aspiração, garantem a purificação do ar no interior do veículo, eliminando 99% dos vírus e bactérias, com efeito que dura até 6 meses.

Os proprietários Marcos F. Rodrigues, Monize Araujo e Adriano M. Rodrigues – Foto: Marcelo Rocha – O Liberal

Nova Ar – Ar condicionado automotivo e refrigeração

Endereço: Rua das Açucenas, número 308 – Cidade Jardim I, Americana

Rua das Açucenas, número 308 – Cidade Jardim I, Americana Telefone: (19) 3405-2377

(19) 3405-2377 Site: www.novaarautomotivo.com.br

www.novaarautomotivo.com.br WhatsApp: (19) 98183-0749

(19) 98183-0749 Facebook: /nova.ar.automotivo

/nova.ar.automotivo Instagram: @novaar_condicionados

Conteúdo patrocinado produzido pelo LIBERAL sob demanda para clientes. Entre em contato pelo comercial@liberal.com.br ou no WhatsApp (19) 99708-8831.