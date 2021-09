Falso ou verdadeiro?

Mitos e informações equivocadas são frequentes entre as “máximas” das quatro rodas - Foto: AdobeStock

Ter um carro não é só dirigir. É preciso cuidar e entender sobre seu funcionamento. Desde antes de uma pessoa começar a tirar a CNH (Carteira de Habilitação), ela provavelmente já ouviu diversas dicas. Seja na direção, para economizar ou para conservar o veículo.

Mitos e informações equivocadas são frequentes entre as “máximas” das quatro rodas. Muitas vêm de décadas. O LIBERAL conversou com parceiros da edição da Revista L Motors: Marcos Rodrigues da Silva, da Nova Ar Ar-Condicionado, Mario Cezaretto, da Cezauto Centro Automotivo, Rafael André Faria, da Santo Antônio Auto Elétrica, George Luis Lazarim, da Nino Sound Car e Rick Pereira, do Mineirinho Utilitários. Atuando há anos no setor automobilístico, eles listaram as principais dúvidas que escutam de seus clientes, e destacaram o que é verdade ou mito. Confira abaixo.

Usar ar-condicionado gasta mais combustível?

Depende muito da eficiência do carro e também do motorista. Quando você liga o ar-condicionado, automaticamente o carro pesa um pouco mais, e o motorista vai acelerar para o carro andar mais, e por isso vai gastar mais. Mas não será por causa do ar-condicionado, isso é mito. Existe até comprovação com testes a respeito. Se você for em uma estrada a 100 quilômetros por hora, com o vidro fechado e o ar-condicionado ligado, e depois com o ar desligado e vidro aberto, você gasta o mesmo de combustível.

Usar ar-condicionado faz com que o gás escape e fique vazando? Tenho que usar o ar-condicionado com frequência?

O uso do ar-condicionado deveria ser de pelo menos uma hora por semana, para conservar o sistema. O gás refrigerante, para baixar a temperatura do sistema, é misturado a uma quantidade proporcional de óleo especialmente para isso, para lubrificar o compressor, o condensador e o evaporador. Então, quando o gás não circula, o óleo também não circula e as peças ficam sem lubrificação. O uso constante do ar-condicionado, no mínimo por uma hora, será melhor e, com certeza, vai prolongar a vida útil do sistema.

Devo deixar a reserva chegar até o fim para poder encher totalmente o tanque?

As pessoas gostam de usar até chegar bem baixinho na reserva, para acender a reserva e abastecer. O carro é feito para trabalhar com o combustível até o finalzinho, realmente. A bomba é bem embaixo do tanque, e como existe caneca onde fica concentrado combustível, ele tem potência suficiente para pegar até a última gota, realmente. Mas o problema é com a temperatura. Quanto o tanque está acima de um quarto, a bomba está completamente imersa no combustível, isso reduz a temperatura dela. Se uma pessoa manter sempre o carro abastecido para cima de um quarto, a vida útil da bomba aumenta. Se fizer o contrário, abastecer um quarto e deixar chegar até a reserva sempre, a bomba fica mais tempo sem estar imersa no combustível e trabalha um pouco mais quente que o normal. Ela é feita para isso, mas a vida útil diminui. Então, se possível manter acima de um quarto, recomendo. É pouca diferença, o consumo não tem diferença, não muda nada, mas você aumenta a vida útil da bomba.

Colocar o carro na “banguela” em descidas vai economizar combustível?

Quando os carros mais antigos eram alimentados via carburador isso fazia sentido, porque o motor funcionando aspirava quantidade de combustível através da rotação, então na “banguela” o consumo era menor. Mas se for carro de injeção eletrônica, o sistema reconhece a situação que está com freio, o motor não está acelerando. Naquele momento, o carro passa a não consumir mais nada, porque reconhece que o giro está alto, o motor está engrenado, e não está acionando o pé no acelerador. Então o sistema consegue entender que você não quer que o carro aumente a velocidade, ele corta os bicos, para de injetar combustível.

Além de ficar mais econômico, ele ajuda a parar o veículo, arrasta o motor para fazer ele funcionar. Economizaria muito mais com ele engatado, é óbvio, mas não é mito se forem carros antigos. O ideal é na “banguela” deixar engatado, para economizar combustível e por segurança também.

O insulfilm ajuda a diminuir a temperatura interna do carro?

Parece que não, mas o insulfilm ajuda a diminuir a temperatura interna do carro. A película consegue bloquear raios ultravioletas, e reduz o efeito estufa dentro dos carros. A temperatura interna acaba ficando um pouco menor, porque a película evita a entrada dos raios.

Posso dirigir com o pé na embreagem?

Quando você encosta o pé na embreagem, você aciona o rolamento de embreagem, que é usado quando não precisaria mais, gerando desgaste. O rolamento seria apenas para a troca de marchas. Uma vez que tirou o pé da embreagem, o rolamento fica parado. Quando você descansa o pé na embreagem, você aciona o rolamento, que fica girando de forma desnecessária. Vai acabar com o rolamento? Não, mas a vida útil dele vai diminuir.

Higienização com spray é igual a higienização de ozônio?

É mito, muitas vezes o vendedor do produto coloca na cabeça do cliente que a higienização com spray é a mesma coisa que a higienização de ozônio, e não é.

Com spray é uma coisa, com ozônio é outra. A higienização com ozônio tira todo o odor do carro, mata todas as bactérias, fungos, coisas que a higienização com spray não faz.

Devo evitar dar partida no carro com faróis e som ligados?

Sim, prejudica o veículo. A bateria foi feita com uma quantidade de carga que a engenharia especificou que o carro exige, uma bateria de “x” amperes, e ela conta a partir da partida do carro, sem contar o som, o farol. Então é prejudicial dar partida com farol e componentes eletrônicos ligados. Quanto menos componentes ligados, melhor a vida útil da bateria.

Ao ouvir música com o carro desligado, é necessário dar partida de tempos em tempos, para não prejudicar a bateria?

Depende, pois essa necessidade varia de acordo com o equipamento de som e o carro. No caso de caixas de som muito grandes, com grandes amplificadores, será necessário desligar o equipamento e dar partida. Já quem tem um carro popular, com som original, não costuma ter essa demanda. Nestes casos, o sistema dos aparelhos é automático: desligam e religam quando o motorista dá partida no carro.

Posso utilizar diesel comum (S500) nos utilitários de 2013 para frente?

Todos os veículos que são fabricados acima de 2013 que foram diesel, seja caminhonete, caminhão, são todos Euro 5 (sistema criado para regular a emissão de todos os veículos movidos a diesel), então tem que usar o diesel S-10 (10 partes de enxofre por milhão), que é um diesel mais limpo. Se você utilizar o diesel comum, o S500 (500 partes de enxofre por milhão), vai entupir os bicos e o motor vai fundir.

O scanner automático detecta todos os problemas do carro?

Isso é mito. Os problemas só vão ser detectados depois de testes. O aparelho é uma ferramenta de trabalho que ajuda no diagnóstico, que é feito por um profissional, depois deste fazer testes. O aparelho não vai trazer a solução. Aquilo de você ir à oficina, chegar e já vão saber o defeito no carro e te falar o preço. Isso me perguntam todos dias. A pessoa vem e acha que conseguimos saber o preço só de ouvir o problema. Na parte de mecânica ainda dá para dar uma prévia, mas nas partes elétrica e eletrônica não existe, precisa de testes para o diagnóstico.