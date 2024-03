Em 2017, quando adquiriu o controle da Chery, o Grupo Caoa apostou na relação custo-benefício para atrair consumidores. Na época, a desconfiança em relação aos produtos chineses estava em alta, como sempre acontece na chega de novos competidores em algum mercado.

Configuração manteve os rebites cromados na grade – no modelo chamado de Big Diamond – Foto: Caoa Chery/Divulgação

Com o tempo, a Caoa Chery consolidou a imagem de marca confiável, o que deu início à segunda etapa do plano: aproximar os preços de seus modelos dos cobrados pelos concorrentes diretos. Mas durou pouco.

Logo surgiram outros fabricantes chineses, repetindo a estratégia inicial da Caoa, ao oferecer mais conteúdo que os rivais por preços menores. Isso fez com que a Caoa Chery voltasse à primeira fase desse jogo e explica a chegada do Tiggo 7 Sport.

O modelo está sendo oferecido por R$ 134.990, ou R$ 35 mil a menos que o Tiggo 7 Pro Max Drive, versão intermediária da gama e nada menos que R$ 51 mil a menos que a versão de entrada do principal ator desse segmento, que é o Jeep Compass.

Na parte de interatividade, o Tiggo 7 Sport manteve o painel digital de 12,3 polegadas – Foto: Caoa Chery/Divulgação

Este mesmo movimento foi feito pela montadora com o SUV compacto Tiggo 5X, que ganhou a versão Sport em meados do ano passado e quase duplicou as vendas de lá para cá – passou de 1.200/mês ano passado para 2.000 mil/mês este ano.

O conceito é o mesmo: a versão perde itens mais sofisticados, mas sem passar atestado de pobreza. O primeiro ponto é que o Tiggo 7 Sport passa a ter uma motorização mais simples.

TROCA

No lugar do motor 1.6 turbo de 187 cv, 28 kgfm e câmbio de dupla embreagem entra o 1.5 turbo de 147/150 cv, 21,4 kgfm e câmbio CVT, o mesmo trem-de-força do Tiggo 5X Sport.

A engenharia da Caoa fez modificações na válvula de alívio do turbo e no conversor de torque da transmissão CVT para dar mais agilidade ao modelo.

Não é nem por conta de um aumento de peso, já que o SUV tem apenas 16 kg a mais que o Tiggo 5X, mas por exigência do segmento.

Engenharia da Caoa fez modificações no SUV para oferecer mais agilidade – Foto: Caoa Chery/Divulgação

TECNOLOGIA

Na parte de interatividade, o Tiggo 7 Sport manteve o painel digital de 12,3 polegadas, com diferentes configurações gráficas e de exposição de dados. No console central, a alavanca tipo joy stick e a central multimídia de 10,25 polegadas também permaneceram.

No visual externo, a configuração manteve os rebites cromados na grade – no modelo chamado de Big Diamond –, os frisos na moldura das janelas e o aplique prateado na base das portas e dos para-choques.

O sinal mais evidente que se trata da versão Sport são as rodas aro 18, que foram escurecidas, pois por fora o nome Sport não aparece em canto nenhum da carroceria.