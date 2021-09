Para ter alta performance, escolha Asllan

Com sede em Americana, empresa produz autopeças e distribui produtos de grandes marcas

Daniel Biagio e o pai Antonio Biagio estão no comando da Asllan - Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

Distribuidora de autopeças com 12 anos de atuação no mercado automotivo, a Asllan nasceu através de Daniel Biagio e seu pai, Antonio Ricieri Biagio, com o desenvolvimento de peças para carros de corrida, evoluindo posteriormente para a venda de peças de grandes marcas nacionais e importadas, sem intermediários e pela internet.

A produção de peças originais da empresa iniciou com apenas dois ou três modelos, e hoje ultrapassa 40, tornando a Asllan uma referência. A equipe tem o orgulho de ter desenvolvido peças utilizadas em carros da montadora McLaren, carros de arrancada, de circuito e preparados de rua.

A confiabilidade na compra de peças originais é outro diferencial da Asllan, que vende velas de ignição, cabos e bobinas de ignição NGK, correias Gates, turbinas Garrett, juntas Elring, pastilhas de freios Ferodo e Jurid, discos de freios Fremax, radiadores, compressores e velas Denso, além de injeções eletrônicas Fueltech, com a garantia de produtos genuínos, lícitos e com preços acessíveis.

A empresa produz peças originais e distribui produtos de marcas conceituadas – Foto: Marcelo Rocha – O Liberal.JPG

Além disso, a Asllan possui uma equipe focada, não só nas vendas, mas sim na resolução de problemas, pronta para auxiliar o cliente na definição da peça mais adequada para aplicação em cada veículo.

Asllan – Aplicações especiais

Endereço: Rua João Santarosa, 254 São Luiz, Americana – SP

Rua João Santarosa, 254 São Luiz, Americana – SP Telefone: (19) 3601-2647

(19) 3601-2647 Site: www.asllan.com.br

www.asllan.com.br WhatsApp: 19 97417-7053

19 97417-7053 Facebook: /asllanperformance

/asllanperformance Instagram: @asllanperformance

